Wenn es in Wien zu keiner Neuregelung der Mindestsicherung komme, "dann müssen im Burgenland entsprechende Schritte gesetzt werden", erklärte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Donnerstag in einer Aussendung.

"Es kann nicht sein, dass die burgenländischen Steuerzahler weiterhin für Wiener Versäumnisse bei der Mindestsicherung aufkommen müssen", meinte Steiner. Die Vereinbarung über den Kostenersatz soll unterschiedliche Leistungshöhen ausgleichen, wenn Mindestsicherungsbezieher ihren Wohnsitz in ein anderes Bundesland verlegen. Salzburg und Kärnten sind aus der Regelung bereits ausgestiegen. Oberösterreich und Niederösterreich haben einen Ausstieg angekündigt.