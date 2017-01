Die Koalition arbeite hart daran, den positiven Trend fortzusetzen, so der Landeshauptmann: "Wir schauen optimistisch in die Zukunft." Die Regierungsparteien werden daher eine gemeinsam Klausur abhalten, kündigte er an.

Um den Erfolg abzusichern, brauche es etwa Investitionen in Forschung und Entwicklung, hier räumte Niessl noch "Potenzial nach oben" ein. Auch müsse das Burgenland beim Tourismus noch internationaler werden, erklärte der Landeshauptmann.

Das Burgenland hatte zum Jahresauftakt im Palais Ferstel nach Wien geladen. Neben den rot-blauen Landesregierungs-Mitgliedern waren etwa auch FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache oder der Wiener Stadtrat Michael Ludwig (SPÖ) gekommen.