Wie Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch bekannt gab, werden dazu ab sofort Präventionskräfte der Schuldenberatung Burgenland (SBB) in den teilnehmenden Schulen unterwegs sein. Dies sei notwendig, da die Zahl der jungen Schuldner bei der SBB zunehme.

Das Projekt findet in Kooperation mit der Schuldnerhilfe Oberösterreich und dem Landesschulrat Burgenland statt. Es besteht aus vier Modulen zu je zwei Unterrichtseinheiten, bei denen die Kinder eine "Grundausbildung in finanziellen Angelegenheiten" erhalten sollen, meinte Dunst. Der Zugang werde sehr praxisnah gehalten, ergänzte Projektleiterin Barbara Horvath-Piroska. Als Themen würden Handy, Internet oder das erste Moped aufgegriffen. In einem Modul gehe man in einen Supermarkt, um die Verkaufstricks kennenzulernen.

"Viele Jugendliche aus unserer Zielgruppe glauben nach wie vor, das Geld kommt druckfrisch aus dem Bankomat", so die Projektleiterin. Auch in der Familie werde meist nur wenig über Finanzielles gesprochen. Dieses Reden übers Geld solle wieder in Gang gebracht werden. Weiters wolle man verhindern, dass die Kinder in späteren Jahren in die Schuldenfalle tappen. Bei der SBB zeige sich, dass die durchschnittliche Verschuldung immer höher und die Schuldner immer jünger würden, sagte Dunst.