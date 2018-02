Rein äußerlich treten auch die Mitglieder katholischer Studentenverbindungen mit Kopfbedeckung und färbigem Band auf – und manche auch mit Säbel. Dieser ist aber nur symbolisch, Duelle gibt es nie. Auch sonst betont man beim Österreichischen Cartellverband (ÖCV), beim Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) und weiteren Verbindungen die Abgrenzung zu schlagenden Burschenschaften.

Im Gegensatz zu deutschnationalem Hintergrund bekennen sich katholische Studentenverbindungen zu Österreich und zur Religion. Historisch gesehen habe man zwar gemeinsame Wurzeln, habe sich jedoch in andere Richtungen entwickelt. „Der Cartellverband ist nicht Gegenstand unserer Arbeit“, sagt auch Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW).

Die Abgrenzung wird auf BVZ-Anfrage ebenso von ÖCV-Generalsekretär Karl Wolfgang Schrammel unterstrichen. „Man wird oft in einen Topf geworfen, obwohl es in der Weltanschauung ganz unterschiedliche Zugänge gibt“, nennt Markus Winkler von der Eisenstädter Austro-Ferrea ein „Dilemma“. So sieht es auch Harald Schleischitz von der Austro-Peisonia: „Es gibt grundlegende ideologische Unterschiede.“ Der Debatte kann man aber Positives abgewinnen: „Jetzt wird da-rauf mehr Augenmerk gelegt.“

Neben VP-Abgeordnetem Nikolaus Berlakovich (Austro-Peisonia) trägt auch ÖVP-Obmann Thomas Steiner (Ehrenmitglied der „Forchtenstein zu Eisenstadt“) – wie zahlreiche weitere Politiker, Funktionäre und Würdenträger aus dem Land – die Farben einer Verbindung. Gegen (rechts-)extremes Gedankengut wird eine „klare Linie“ gezogen: „Das ist inakzeptabel und nicht zu tolerieren.“