Das Kreuz in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Gerichten ist eine heikle Angelegenheit. In den Schulen darf das Kreuz bleiben, in den Gerichtssälen vermutlich nicht. Eine Arbeitsgruppe ihre Empfehlungen vor. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid muss mit ihrem Vorpreschen in Sachen Kreuz in den Schulklassen einen Rückzieher machen.

Hammerschmid hatte angekündigt, sie wolle es künftig den Schulen überlassen, ob ein Kreuz in den Klassenzimmern hängt, oder nicht. Dafür wären allerdings gesetzliche Änderungen notwendig geworden.