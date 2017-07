Polizeieinsatz am Zweitwohnsitz in Gloggnitz

Am 3. April kam es bei Schendls Zweitwohnsitz in Gloggnitz zu einem Polizei-Einsatz, als zwei Anwälte die Entlassung überbringen und Schnedls Dienstwagen abholen sollten. Den Grund für den Besuch am privaten Wohnort erklärt man damals seitens des Büros Darabos gegenüber der BVZ als „normales Prozedere“:

„Es hätte einen Termin mit René Schnedl geben sollen, aber zu diesem ist er nicht erschienen.“ Auch Darabos selbst hält „die Vorgehensweise, wie sie die Anwälte des Landes getätigt haben, für richtig“. Schnedl hingegen hatte die Polizei wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches und der Besitzstörung gerufen.

Dies wurde heute vor Gericht verhandelt.

Schnedl: "Zum Wohle des Unternehmens agiert"

Nachdem seitens des Landes zuletzt die Rede davon war, dass im Rahmen einer Sonderprüfung der KRAGES „Unregelmäßigkeiten“ entdeckt worden seien, nahm Schnedl jetzt erstmals öffentlich Stellung zur Causa.

Er betonte, „stets zum Wohle des Unternehmens“ und im Sinne einer „qualitätsvollen und leistbaren Gesundheitsversorgung“ agiert zu haben. Unter anderem kündigte er gegenüber der BVZ auch den Gang vor das Arbeits- und Sozialgericht an.

Nachfolger per Ausschreibung gesucht

Der dabei anwesende KRAGES-Jurist Yalcin Duran schritt im Zuge der Diskussion ebenfalls ein und war danach ebenso den Job los. Seine persönlichen Sachen musste Duran unter Security-Begleitung aus der KRAGES-Zentrale in Eisenstadt holen. Dort wurde mittlerweile das Schloss der Eingangstür ausgetauscht, sogar der Verfassungsschutz war vor Ort.

Antworten auf diese Vorgänge gab es bislang keine. Spätestens im Zuge des angekündigten Gerichtsverfahrens werden diese auch öffentlich werden. Die Entlassung ist am Freitag Thema im Aufsichtsrat der KRAGES. Ein Nachfolger für Schnedl wird demnächst per Ausschreibung gesucht.