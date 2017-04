"So geht man einfach nicht mit Mitarbeitern um. Außerdem erzeugt das Ganze in der Öffentlichkeit ein fürchterliches Bild", zitierte die Tageszeitung Rezar aus dem südburgenländischen Gratismagazin "Prima". Rezar sprach demnach von einem Ausdruck des "Systems Niessls: Wer anderer Meinung ist, fliegt. Diese Vorgehensweise erinnert fast schon an Nordkorea".

Vergleich für Niessl-Sprecher geschmacklos

Diesen Vergleich nannte Herbert Oschep, Sprecher von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), dem "Standard" zufolge "geschmacklos" und fragte in Anspielung an Rezars vormalige Funktion, "wann denn das 'erfolgreiche pannonische System', dessen Teil Peter Rezar ja mehr als 15 Jahre an vorderster Front gewesen ist, in ein nordkoreanisches gekippt ist".

Anfang April war KRAGES-Geschäftsführer Rene Schnedl von seiner Position vorzeitig abberufen worden. Er soll laut Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) u.a. Unterlagen nicht herausgeben, Verträge zum Nachteil der Gesellschaft verändert und sich selbst Boni ausbezahlt haben. Es habe weiters "Ungereimtheiten" bezüglich Krankenstandszeiten und Urlaubsabrechnungen gegeben.

Die Verfehlungen seien im Zuge einer Prüfung der KRAGES im Zuge ihrer Eingliederung in die Landesholding Burgenland zutage getreten. Die Landesregierung entschloss sich auch, in der Causa den Bundesrechnungshof einzuschalten. Entlassen wurde auch der Leiter der KRAGES-Rechtsabteilung, Yalcin Duran. Beide wollen gerichtlich dagegen vorgehen.