Ein Dringlichkeitsantrag von SPÖ und FPÖ, der sich gegen eine Änderung der bisherigen Praxis beim Arbeitslosengeld ausspricht und "sektorale Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit" fordert, wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Der Antrag enthält den Wunsch an die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Pläne, wonach Grenzgänger künftig Arbeitslosengeld aus dem Staat ihrer letzten Beschäftigung erhalten sollen, "zu verwerfen" seien.

Außerdem sollten die Bestimmungen zum Bezug der Familienbeihilfe so geändert werden, "dass die Höhe für nicht in Österreich lebende Kinder an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Wohnsitzstaat angepasst wird". Punkt Drei enthält die Forderung nach Einführung einer "Schutzklausel für temporäre und sektorale Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in exponierten Branchen".

Die Klubchefs von SPÖ und FPÖ, Robert Hergovich und Geza Molnar, warnten vor nachteiligen Auswirkungen für den burgenländischen Arbeitsmarkt, sollten die Pläne der EU-Kommission umgesetzt werden. Diese schlage vor, von einem "bewährten System" abzugehen und Arbeitnehmern aus dem Ausland den Bezug von Arbeitslosengeld in Österreich ohne einen Wohnsitz hierzulande zu ermöglichen.

"Jeder von uns kann sich ausrechnen, was das für Folgen hätte", verwies Hergovich auf das über dem Bundesländer-Durchschnitt liegende Wirtschaftswachstum im Burgenland.

Dass die Arbeitslosigkeit trotzdem nur "zögerlich" zurückgehe, führte er auf den Anteil von rund 18 Prozent ausländischer Arbeitnehmer zurück, die ins Burgenland einpendeln würden. In anderen Bundesländern liege dieser Wert unter fünf Prozent. Man wolle jedoch "nicht den Arbeitsmarkt schließen", es gehe um befristete Maßnahmen für Problembranchen.

Von Kritik seitens der EU-Kommission, die vor einer "Neiddebatte" gewarnt hatte, gaben sich Hergovich und Molnar unbeeindruckt. "Wenn man sich die aktuellen Pläne der Europäischen Kommission vor Augen führt, dann könnte man zum Schluss kommen, dass die Kommission eine Institution ist, die aus Schaden dümmer wird", meinte der FPÖ-Klubobmann.

Die "Arbeitsmarktöffnung in Richtung Osten" sei zu früh passiert. Während man deshalb gerade im Burgenland einen "ungleich härteren Kampf" gegen zu hohe Arbeitslosigkeit zu führen habe, wolle die EU einen "Paradigmenwechsel" durchsetzen, wenn es um die Auszahlung von Arbeitslosengeld gehe.

"Dieses Gesetz zur Entsenderichtlinie ist das Gesetz zu Lohn- und Sozialdumping. Und da müssen sich alle in Europa einsetzen, dass das geändert wird", meldete sich Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) zu Wort.

Widerspruch zum Anliegen der Koalition kam von den Grünen: Eine "logische Antwort" in einer "kooperativen EU" auf unterschiedliche Sozial- und Lebensstandards in verschiedenen Staaten wäre "ein europäischer Finanzausgleich", statt einseitig Forderungen zu erheben, stellte Landessprecherin Regina Petrik fest. Sie frage sich: "Was kommt als nächstes - Indexierung der Familienbeihilfe nach Bundesländern?" Gleiche Beiträge müssten zu gleichen Leistungen führen, sah auch Petrik eine "Neiddebatte", die es zu beenden gelte.

Den Ansinnen der Kommission seien bisher keine namhaften Mitgliedsstaaten näher gekommen: "Schon die Ablehnung der Deutschen wird dafür sorgen, dass das kein Thema ist", sagte ÖVP-Klubobmann Christian Sagarz und signalisierte die Unterstützung der Volkspartei in den Punkten betreffend Arbeitslosengeld und Familienbeihilfe. Zur Schutzklausel am Arbeitsmarkt ging er auf Distanz. Wenn man Verträge schließe, müsse man eben Kompromisse eingehen. Die ÖVP stimmte dennoch dem Antrag zu, ebenso wie das Bündnis Liste Burgenland.

Der parteifreie Abgeordnete Gerhard Steier hielt fest, "Burgenland unter Hans Niessl" würde sich eine Mauer an der Grenze zu Ungarn wünschen - was man aber ebenso wolle, seien "Schlupflöcher" - etwa für den Tourismus. Die Entsenderichtlinie sei für Österreich "keine Einbahnstraße". Mit einem "Neidkomplex" werde man es nicht schaffen, den burgenländischen Arbeitsmarkt zu retten.