Das große Kuriosum im Vorfeld der Gemeinderatswahl: die Zuordnung diverser Listen zu einzelnen Parteien.

Jüngster Fall: Die „Liste Rohr“ dementierte, der Volkspartei zugerechnet werden zu können. Man sei „parteiunabhängig“, so Bürgermeister Gernot Kremsner gegenüber der BVZ. Die ÖVP hatte angegeben, in allen Gemeinden bis auf Tschanigraben anzutreten, darunter in fünf Gemeinden (inklusive Rohr) gemeinsam mit Listen, die „der ÖVP zugerechnet werden können“.

Auch Süd-Listen wehren sich gegen „Vereinnahmung“

Mittlerweile revidierte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf – es handle sich in Rohr um eine „eigenständige Liste.“ Die ÖVP hält demnach derzeit bei 78 Bürgermeistern und rittert in 161 Gemeinden um den Sessel des Ortschefs.

Gegen eine „Vereinnahmung“ wehrten sich auch Listen aus dem Südburgenland. LBL-Chef Manfred Kölly hatte rund 48 Listen angeboten, sie als „Dachorgansisation“ zu unterstützen – die BVZ berichtete. Der Name LBL wird sich bei der Wahl nicht in dieser Form auf dem Stimmzettel wiederfinden.

Die FPÖ kooperiert mit gesamt vier Listen – in Mannersdorf, Pamhagen, Bad Tatzmannsdorf und Rohrbach, wie sie kürzlich bekannt gab. Insgesamt treten die Freiheitlichen in 99 Gemeinden mit 71 Bürgermeisterkandidaten an. Ortschef stellt die FPÖ derzeit keinen.

Ebenso wenig die Grünen, die in 28 Gemeinden und mit 12 Bürgermeisterkandidaten antreten. Die Neos wiederum melden ein Antreten in vier Gemeinden, in drei davon stellen sie auch einen Bürgermeisterkandidaten.

Als einzige Partei tritt die SPÖ in allen 171 Gemeinden des Landes an. In sechs davon gibt eine Kooperation mit Listen. In 168 Gemeinden geht ein Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Die SPÖ hält derzeit bei 87 Ortschefs.

