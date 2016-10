Rot-Blau solle daher einem entsprechenden Dringlichkeitsantrag der ÖVP bei der Landtagssitzung diese Woche zustimmen, so Landesparteiobmann Thomas Steiner (ÖVP) am Montag in Eisenstadt. Die Volkspartei pocht auf eine Regelung wie in Ober- und Niederösterreich.

Deckelung bei 1.500 Euro gefordert

Wie auch die Bundes-ÖVP fordert Steiner eine Deckelung bei 1.500 Euro. Landesgeschäftsführer Christoph Wolf (ÖVP) will den monatlichen Mindestbetrag von derzeit 838 Euro auf 560 Euro kürzen. Dieser könne allerdings durch Sachleistungen und Taschengeld ergänzt werden. Zudem soll ein Bonus möglich sein, wenn jemand die Bereitschaft zeigt, arbeiten zu wollen, beispielsweise durch eine geringfügige Tätigkeit.

Gemeinnützige Arbeit

Der Landesparteiobmann will außerdem alle Mindestsicherungsbezieher zur gemeinnützigen Arbeit verpflichten, sofern es zu keiner Verdrängung von Arbeitnehmern kommt. Laut Steiner ist eine bundesweite Regelung überfällig. Diese sei aber erst möglich, wenn es genügend Druck von den Ländern gebe.