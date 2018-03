Längere Wartezeiten für kranke Patienten sollen künftig in den Ordinationen von niedergelassenen Fachärzten und Hausärzten möglichst verhindert werden.

Dazu ist eine Art Managementmodell geplant. Zwischen Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und den Spitzenvertretern von Sozialversicherung, Ärzten und Apotheken gab es bei einem Gipfeltreffen am Freitag zumindest die Einigung über diese Vorhaben.

Beate Hartinger-Klein | APA

Das konkrete Modell muss jetzt aber erst zwischen Kassen, Ärzten und Apotheken ausgehandelt werden. Die Ministerin will aufpassen, dass es nicht bloß bei einer Ankündigung bleibt, wie der NÖN im Gesundheitsressort nach der Aussprache versichert wurde.

Auslöser für das Gipfelgespräch im Gesundheitswesen waren teils lange Wartezeiten in den Ordinationen der Allgemeinmediziner am Höhepunkt der Grippewelle in den Semesterferien in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland Anfang Februar.

Dies auch deshalb, weil auch Ärzte die Semesterferien für einen Urlaub genützt hatten. Hartinger-Klein trommelte dann nach Kritik in den Medien die Spitzen von Sozialversicherung, Ärztekammer und Apothekerkammer zusammen.

Keine Frist für Lösungsmodell

Vorbild für die angestrebte Lösung ist das Management unter Einsatz elektronischer Hilfsmittel, das auch zur Verkürzung der langen Wartezeiten bei MR-Untersuchungen vereinbart wurde. Auch dabei hatte es zuerst des Drucks der Bundesregierung bedurft, um Verbesserungen im Sinne der Patienten festzulegen.

Nach dem Treffen zeigten sich auch Vertreter aus dem Gesundheitsministerium erfreut und zuversichtlich über die weitere Vorgangsweise und die angekündigte Vereinbarung zwischen dem Hauptverband der Sozialversicherungen mit dem Vorsitzenden Alexander Biach sowie Vertretern von Ärzte- und Apothekerkammer.

Ein Schönheitsfehler ist dabei: es gibt keine zeitliche Vorgabe, bis wann eine Lösung und ein Modell paktiert sein muss, wie der NÖN auf Nachfrage im Gesundheitsministerium erläutert wurde. Lediglich die „Androhung“ Hartinger-Kleins, die Umsetzung für die Patienten im Auge zu behalten.