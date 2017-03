Vor kurzem wurde Gerhard Michalitsch, geboren 1962, einstimmig zum neuen Präsidenten der Arbeiterkammer Burgenland gewählt. Er folgt damit Alfred Schreiner (1954) der seit 25. Mai 2000 Präsident der AK Burgenland war.

Als neuer Vizepräsident wurde Wolfgang Jerusalem gewählt.

Einer der ersten Gratulanten war Sozialminister Alois Stöger.

Müllner

„Ich bin ein Arbeiterkind und ich danke meinen Eltern, dass sie mich auf meinem Weg immer unterstützt haben“, sagte Michalitsch in seiner ersten Rede nach der Angelobung. Er dankte seinem Mentor Alfred Schreiner, der eine Ära des Aufschwungs im Burgenland geprägt habe.

Präsident Michalitsch nannte drei Ziele, die er als AK-Präsident erreichen wolle: „Ich will Arbeiterkammer aber noch näher zu den Menschen bringen. Das betrifft den Ausbau des Services für unsere Mitglieder, aber auch die konkrete politische Interessensarbeit. Weiters muss der Sozialstaat weiter ausgebaut und abgesichert werden, vor allem die Finanzierung muss weiterhin gegeben sein. Als drittes Ziel will ich erreichen, dass jeder, der arbeitet, auch gut von seinem Einkommen leben kann. Wir wollen Partner für die Wirtschaft sein, die diese Ziele unterstützen, aber auch kritisch jenen auf die Finger schauen, die sich nicht an die Gesetze halten und gegen Arbeitnehmerinteressen agieren.“

Sozialminister Alois Stöger lobte die Arbeit von Alfred Schreiner: „Alfred Schreiner war immer ein Garant für eine starke Arbeitnehmervertretung. Er hat sich unermüdlich für die Interessen der burgenländischen Arbeitnehmer eingesetzt.“