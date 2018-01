Die ÖVP Burgenland hat am Montag bei einer Klubklausur in Eisenstadt Arbeitsschwerpunkte für das heurige Jahr besprochen. Einen wichtigen Teil bilde dabei der breit angelegte Themenprozess: Unter dem Motto "Bereit für die Zukunft" wolle die ÖVP den Menschen "eine Alternative für das Burgenland" vor Augen führen, erläuterte Landesparteiobmann Thomas Steiner.

Steiner zeigte sich zuversichtlich, dass man für die Landtagswahl 2020 "gut gerüstet" sei. Das Burgenland, von dem die ÖVP glaube, dass es "ein riesiges Potenzial hat", werde "derzeit massiv unter Wert regiert", stellte der ÖVP-Landesparteiobmann einmal mehr fest.

Als weitere Schwerpunkte für 2018 nannte Sagartz die Bereiche Gesundheit und Pflege, weiters - in enger Abstimmung mit der Bundesebene - Entbürokratisierung und Deregulierung und schließlich Wirtschaftsstandort und Digitalisierung. Man wolle sich einmal mehr für das Thema Breitband im ländlichen Raum engagieren.

Von der Bundespartei nahm der Obmann des ÖVP-Parlamentsklubs, August Wöginger, an der Klausur in Eisenstadt teil. Er wolle in den nächsten Monaten alle Bundesländer bereisen, um die Arbeit der Bundesregierung zu präsentieren und mit den Spitzenrepräsentanten diskutieren, schilderte er seine Pläne. Nach seinem Heimatbundesland Oberösterreich bildete das Burgenland die zweite Station.