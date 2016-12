Seine eigene Wahl hält er für ein Zeichen, das über Österreichs Landesgrenzen hinaus wirkt. Es sei ein "rot-weiß-rotes Signal" in die Hauptstädte und Dörfer Europas gesendet worden, das eine Politik des Miteinander nicht nur Sinn habe, sondern auch zum Erfolg führen könne.

"Versuchen wir mehr einander zuzuhören"

In seiner Rede im Palais Schönburg in Wien betonte Van der Bellen einmal mehr, er wolle ein Präsident für alle Österreicher sein - und das Gemeinsame vor das Trennende stellen. "Versuchen wir weniger miteinander zu streiten und mehr einander zuzuhören, beginnen wir miteinander zu reden", erklärte das künftige Staatsoberhaupt.

Seine eigene Wahl hält er für ein Zeichen, das über Österreichs Landesgrenzen hinaus wirkt. Es sei ein "rot-weiß-rotes Signal" in die Hauptstädte und Dörfer Europas gesendet worden, dass eine Politik des Miteinander nicht nur Sinn habe, sondern auch zum Erfolg führen könne.

Nach seinem Dank, der sich nicht nur an die eigenen, sondern explizit an alle Wähler - und auch an sein Team und seine Unterstützer - richtete, sprach er auch seinem Konkurrenten Hofer seinen Respekt aus. An die Wähler des FPÖ-Kandidaten gerichtet sagte Van der Bellen: "Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich allen Wählern, die Norbert Hofer gewählt haben, sozusagen die Hand reiche und verspreche, dass ich Bundespräsident aller Österreicher und Österreicherinnen sein werde - ob sie mich gewählt haben oder nicht."

Wollte nicht von "Spaltung" reden

Von "Spaltung" wollte er nicht reden, vielmehr habe die hohe Wahlbeteiligung von 74,2 Prozent gezeigt, dass den Menschen diese Wahl wichtig sei. Und selbst wenn es eine solche Spaltung gebe, dann müsse diese nicht "in alle Ewigkeiten" bestehen bleiben. "Ich möchte weiterhin das Gemeinsame suchen, das Gemeinsame vor das Trennende stellen."

Der unterlegene FPÖ-Kandidat Hofer bekräftigte zuvor am Vormittag in einer Pressekonferenz, in sechs Jahren wieder für das Präsidentschaftsamt antreten zu wollen. Sowohl er als auch Parteichef Heinz-Christian Strache gratulierten erneut Van der Bellen, stellten ihm aber zugleich die Rute ins Fenster, für alle Österreicher da zu sein.

Personaldebatten in der FPÖ gebe es keine, bekräftigten sowohl Hofer wie auch Strache. Und der Parteichef blickte bereits trotzig in die Zukunft: "Es soll keiner glauben, dass wir depressiv im Winkerl unsere Wunden lecken", vielmehr beginne jetzt bereits "die Vorarbeiten für die Nationalratswahl." Das Motto laute: "Nach der Wahl ist vor der Wahl".

Auf Regierungsebene war man unterdessen weiter bemüht, das Neuwahlgespenst zu vertreiben. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sprach von "haltlosen Spekulationen". Auch Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) plädierte für ein Ende der Debatten.