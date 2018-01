Nicht nur für den Sager, Asylwerber künftig „konzentriert an einem Ort zu halten“ erntete Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) heftige Kritik. Die in diesem Zusammenhang geplanten staatlichen Grundversorgungszentren stoßen ebenso auf Gegenwehr.

Landeshauptmann zitiert aus Raumordnungs-Gesetz

Als einer der ersten lehnte Landeshauptmann Hans Niessl (SP) ein „Asyl-Großquartier“ im Land ab: Der Bund müsse damit rechnen, dass man sich „mit allen rechtlichen und demokratischen Mitteln zur Wehr setzen“ werde: „Damit waren wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich und wir werden es wieder sein.“ Gemeint sind frühere Proteste gegen den Neubau des Asylzentrums in Eberau oder die Unterbringung von Asylwerbern in der Kaserne Bruckneudorf.

Niessl zitiert das Raumordnungs-Gesetz, mit dem man im Land Vorkehrungen für solche Fälle getroffen habe. Schützenhilfe kommt von Landesvize Hans Tschürtz (FP), der, wie Niessl, auf das rot-blaue Koalitionspapier verweist, in dem man kleine Einheiten forciert: „Großquartiere sind kein Thema.“

VP-Chef Thomas Steiner wiederum wirft dem Land „verfehlte Asylpolitik“ vor: Die Obergrenze werde laut Steiner immer wieder überschritten, etwa in Eisenstadt, wo man den Zuzug von Flüchtlingen aus anderen Gemeinden zulasse.

Niessls Protest wird von Grünen-Sprecherin Regina Petrik unterstützt, die sich klar „gegen unsinnige und menschenverachtende Aktivitäten der Bundesregierung“ ausspricht.