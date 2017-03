Jürgen Schabhüttl, Bürgermeister von Inzenhof und seit 2015 Abgeordneter im Nationalrat, zieht für die SPÖ in den U-Ausschuss zur Causa Eurofighter ein. Als Mitglied der fünfköpfigen SP-Fraktion will Schabhüttl für „volle Transparenz bis zu den Anfängen 2002“ eintreten: „Ziel ist es, Geld für die Republik Österreich zurück zu holen und allen Korruptionsvorwürfen schonungslos nachzugehen“, so Schabhüttl.

Neben dem südburgenländischen SPÖ-Abgeordneten ist im U-Ausschuss, wie berichtet, auch der aus Pöttsching stammende ÖVP-Nationalrat Rouven Ertlschweiger vertreten. Der Eurofighter-Ausschuss mit 18 Mitgliedern soll unter der Leitung von Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) im Mai mit den ersten Zeugenbefragungen starten.

Mehr dazu: Pöttschinger im U-Ausschuss