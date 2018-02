Auf europäischer Ebene gibt es derzeit Diskussionen über die Budgeterstellung nach dem geplanten Austritt von England aus der EU (Brexit). Derzeit werden einige Vorschläge auf der Einnahmen- beziehungsweise der Ausgabenseite besprochen: Es soll weniger Förderungen geben, vor allem im Bereich der Landwirtschaft und der Strukturförderungen für den Osten.

Kritik kommt dazu von der burgenländischen FPÖ. "Gerade das Burgenland ist sehr interessiert, dass die osteuropäischen Nachbarn schnellstens ihren Standard heben können. Das Wohlstandsgefälle an der burgenländisch-ungarischen Grenze ist für das Burgenland in vielerlei Hinsicht nicht unproblematisch. Daher wäre es für alle Beteiligten wesentlich besser, etwa die sogenannte ´Heranführungshilfe´ an die Türkei, die in mehrfacher Milliardenhöhe fließt, ersatzlos zu streichen", schlägt Landesrat Alexander Petschnig vor.

Auch einnahmenseitig komme die EU-Kommission zu nicht akzeptablen Lösungen, die vor allem im selbstständigen Einheben von Steuern und Abgaben bestehe. In der Debatte stünden dabei etwa CO²-Steuern oder Digitalisierungsabgaben für Großunternehmen, so Petschnig weiter.

"„Hier beschreitet die EU gleich mehrfach einen falschen Weg. Einerseits besteht die latente Gefahr, dass die EU-Bürokratie ohne Kenntnisse von oder Rücksichtnahme auf regionale Gegebenheiten aus rein fiskalischen Gründen neue Steuern und Abgaben einheben wird. Andererseits sind die angedachten Besteuerungsgegenstände in Zweifel zu ziehen. Die EU, die Nationalstaaten und auch das Burgenland geben Milliarden für Förderungen und Anschubfinanzierungen zur Digitalisierung aus. Diese Anstrengungen würden vollkommen konterkariert, würde die EU ihre eigenen Förderungen wieder besteuern", meint Petschnig und fordert: "Die Nationalstaaten sollten sich das Einhebungsmonopol im Sinne des Subsidiaritätsprinzips keinesfalls aus der Hand nehmen lassen."