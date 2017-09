Der bisherige Geschäftsführer der Fachhochschule Burgenland, Georg Pehm, wurde für weitere fünf Jahre bestellt. Das gaben Präsidium und Geschäftsführung der Landesholding heute bekannt. „Es ist eine schöne Verantwortung und eine spannende Aufgabe zugleich, den dynamischen Weg gemeinsam mit dem Team an der FH formen zu können“, freut sich Pehm darauf die Entwicklung der Fachhochschule „weitere fünf Jahre mitgestalten zu können“.

Die Position der Geschäftsführung an der FH Burgenland wurde öffentlich ausgeschrieben. Mit dem Verfahren wurde das international tätige Personalberatungsunternehmen Boyden beauftragt. Georg Pehm ist aus dem Verfahren als bestqualifizierter Bewerber hervorgegangen, wurde seitens der Landesholding bekannt gegeben. Pehm fungierte bereits im Jahr 2002 für einige Monate als Gründungsgeschäftsführer und wurde 2012 abermals in die Geschäftsführung berufen.

22 Studiengänge und mehr als 3.000 Studierende

Aktuell bietet die FH Burgenland an den beiden Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld und zwei weiteren Ausbildungsorten 22 Studiengänge (9 Bachelor- und 13 Masterstudiengänge) in fünf verschiedenen Departments an: Wirtschaft, Informationstechnologie und Informationsmanagement, Energie-Umweltmanagement, Gesundheit und Soziales.

Landeshauptmann Hans Niessl verweist in diesem Zusammenhang auf die „überdurchschnittlich guten Wirtschaftsdaten“ des Landes: „Die hochwertige, praxisorientierte Ausbildung an der FH Burgenland trägt zu dieser positiven Entwicklung bei“, so Niessl. Landsholding-Geschäftsführer Hans-Peter Rucker und sein Team wollen mit der FH als „aktivem Player“ weiter Innovationen vorantreiben und die Aus- und Weiterbildung stärken.

Derzeit verzeichnet die Fachhochschule Burgenland mehr als 3.000 ordentliche und außerordentliche Studierende und rund 600 Beschäftigte.