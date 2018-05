Nach monatelangen Ankündigungen war es am Mittwoch soweit: ÖVP und FPÖ haben im Ministerrat die sogenannte Indexierung der Familienbeihilfe abgesegnet. Das bedeutet: für Arbeitnehmer vor allem aus Osteuropa, deren Kinder weiter im Heimatland bleiben, wird es künftig in osteuropäischen Ländern, etwa in der Slowakei oder in Rumänien, weniger Familienbeihilfe geben.

Der Regierungsbeschluss, mit dem Kosten bei der Familienbeihilfe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr gespart werden sollen, erfolgte trotz massiver Einwände von Experten. Diese halten eine derartige Benachteiligung einer Gruppe von Arbeitnehmern in Österreich, für gleichheitswidrig und nicht EU-konform. Es wird mit einer Anfechtung beim Europäischen Gerichtshof gerechnet, wobei Experten dann eine Aufhebung erwarten.

Die Regierung stützt sich hingegen auf ein Gutachten des Arbeits- und Sozialrechtlers an der Wiener Universität, Wolfgang Mazal. Dieser erachtet eine solche Variante als zulässig und steht hinter dem Regierungsvorhaben. Die Regelung, die zu niedrigeren Familienbeihilfe in Osteuropa führen wird, weil sie an die Höhe der dortigen Kaufkraft angepasst werden, tritt am 1. Jänner 2019 in Kraft – unmittelbar nach der Ende der österreichischen EU-Präsidentschaft, die am 1. Juli beginnt.

Opposition befürchtet „Zusammenbruch“ des Pflegesystems

Nicht nur Experten schießen sich voll auf die indexierte Familienbeihilfe für Kinder im Ausland ein. Die Oppositionsparteien haben die Befürchtung, dass sich diese Maßnahme auch negativ auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung von EU-Ausländerinnen in Österreich auswirken wird. Die SPÖ warnt deswegen seit längerem davor, dass damit der Zustrom von Pflegerinnen für die 24-Stunden-Betreuung daheim verringert wird. Pflegekräfte bleiben dann selbst daheim – in ihrer Heimat. Gerade die Rund-um-die-Uhr Betreuung daheim wird in Österreich vielfach von Pflegerinnen aus der Slowakei und Rumänien durchgeführt. Eine Reduktion der Familienbeihilfe für die Kinder in der Heimat könnte die Beschäftigung in Österreich damit weniger attraktiv und lukrativ machen.

In diese Kerbe schlägt jetzt auch die Liste Pilz. Deren Sozialsprecherin Daniela Holzinger äußerte die Befürchtung, dass mit der Indexierung der Familienbeihilfe nach der jeweiligen Kaufkraft im Heimatland der Kinder der „Zusammenbruch“ der 24-Stunden-Betreuung, die 2007 aus einer Grauzone mit viel Schattenwirtschaft auf legale Beine gestellt wurde. Daher müsse Österreich bei der 24-Stunden-Betreuung entsprechende Reformen für gute Rahmenbedingungen vornehmen. Immerhin sind in Österreich rund 60.000 Pflegerinnen aus dem Ausland im Einsatz.