Burgenlands Gemeinden hätten 2016 „sparsam und effizient gewirtschaftet“, zeigte sich Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei der Präsentation der Gemeindefinanzstatistik zufrieden. Trotz höherer Investitionen und mehr Pflichtausgaben konnte der Schuldenstand verringert werden.

| BVZ

Einnahmen von insgesamt 676 Millionen Euro standen Ausgaben von 585 Millionen Euro gegenüber. Knapp 100 Millionen Euro wurden in Kommunalprojekte investiert – ein Drittel davon in den Bildungs- und Sozialbereich, zwei Drittel in die Daseinsvorsorge.

Noch gebe es „eine Handvoll Gemeinden“, die „unter Beobachtung“ stünden. Sanierungskonzepte, wie etwa in Neusiedl am See, würden aber greifen.

Bei der freien Finanzspitze, mit der die „Leistungsfähigkeit“ einer Gemeinde gemessen wird, liegt Edelstal wieder auf Platz eins (Grafik unten). Die hinteren Plätze belegen hier Nikitsch (Rang 171), Hirm (170) und Mörbisch am See (169). Seitens der Gemeindeabteilung wird betont, dass es sich dabei um eine „Momentaufnahme“ handle.