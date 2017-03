In einem Statement nach dem Ministerrat erklärte er, rasch einen Brief nach Brüssel schreiben zu wollen, in dem er um Verständnis für Österreichs Position werben will, keine Flüchtlinge aus dem Umverteilungsprogramm aufzunehmen.

Österreich wäre ja verpflichtet, knapp 2.000 Flüchtlinge aus Griechenland bzw. Italien im Rahmen des Umverteilungsprogramms aufzunehmen. Kern glaubt, dass Österreich diese Zahl durch illegale Übertritte quasi indirekt schon erfüllt hat. Davon will er Brüssel nun überzeugen. Dabei sei ihm bewusst, dass das schwierig sein werde.

Klargestellt wurde vom Kanzler, dass er es nicht auf ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich anlegen wolle: "Wir sind keine Agent Provocateure." Die nun gewählte Vorgangsweise nannte der Kanzler gar "pro-europäisch". Grundsätzlich sei er auch der Meinung, dass man europäische Verpflichtungen wahrnehmen müsse, denn man profitiere auch immens von der europäischen Zusammenarbeit.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), der sich grinsend quasi hinter Kern für sein Statement anstellte, sieht wenig Erfolgschancen für den Kanzler, Brüssel überzeugen zu können: "Ich glaube nicht, dass das gelingen kann." Im Wesentlichen sieht der ÖVP-Chef bei der Debatte ohnehin nur eine SPÖ-interne Diskussion zwischen Bundeskanzler und Verteidigungsminister. Seitens der ÖVP habe der Innenminister nichts anderes getan, als darauf zu verweisen, dass es entsprechende Beschlüsse gebe, die eben umzusetzen seien.

Inhaltlich unterschiedlich, aber einig in der Kritik an der Regierung zeigt sich die Opposition in Sachen EU-Politik und konkret der Ansage der SPÖ, keine Flüchtlinge aus dem EU-Umverteilungsprogramm in Österreich aufnehmen zu wollen. Grüne und NEOS sind gegen den Ausstieg aus dem Relocation-Programm, die FPÖ bekräftigte die Forderung nach Null- bzw. Minuszuwanderung.

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sprach sich gegen eine Aufnahme jener 50 aus Italien kommenden minderjährigen Flüchtlinge aus, die Österreich in einem ersten Schritt aus dem EU-Relocation-Programm übernehmen soll. Er sage hier "grundsätzlich Nein", betonte er. Die Regierung versage kläglich, die FPÖ sei für eine Null- oder sogar Minuszuwanderung.

Für Grünen-Chefin Eva Glawischnig ist die SPÖ-Haltung "absolut inakzeptabel" - habe Österreich doch lange Druck für eine EU-Lösung gemacht. Sie sieht darin - neben etwa der Kürzung der Familienbeihilfe für EU-Bürger - einen weiteren Puzzlestein für die Strategie der gesamten Regierung, mit EU-Kritik und Entsolidarisierung FPÖ-Wähler zu gewinnen. "Dieses Spiel führt aber in eine Sackgasse", richtete sie unter Hinweis auf den Brexit eine "dramatische Warnung" an SPÖ und ÖVP.

NEOS-Obmann Matthias Strolz hält einen Ausstieg Österreichs aus dem Flüchtlingsumverteilungsprogramm der EU laut eigener Aussage für falsch. "Ich habe Verständnis für nationale Notlösungen", sagte er. Allerdings müsse man dann auch europäische Ansätze vorantreiben. Strolz sieht im geplanten Ausstieg eine "weitere Eskalationsstufe".

Die EU-Kommission forderte Österreich unterdessen zur Beteiligung an der Umverteilung auf. Eine Sprecherin konzedierte am Dienstag in Brüssel, Österreich habe in den vergangenen Jahren eine "große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen". In Anerkennung dessen habe Österreich von einer zeitlichen Ausnahmeregelung profitiert.

"Nun wird von Österreich erwartet, seine Verpflichtungen vollständig im Rahmen der Relocation umzusetzen". Kein Land könne sich aus der Umverteilung zurückziehen. Dies wäre nur möglich, wenn ein Land außerhalb des gesetzlichen Rahmens agiere. Dabei seien Konsequenzen nicht ausgeschlossen.

Insgesamt wollen 6.000 in Italien registrierte Flüchtlinge auf andere EU-Länder umverteilt werden. Dies betonte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nach Angaben italienischer Medien. Weitere 20.000 Flüchtlinge in Griechenland sollten auf andere EU-Länder umverteilt werden. Doch diese Zahl könnte noch wachsen.

Ziel sei es, dass monatlich 3.000 Flüchtlinge Griechenland verlassen. Weitere 1.500 Flüchtlinge sollen monatlich aus Italien andere EU-Länder erreichen, so Avramopoulos. "Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen die Umverteilungspolitik umsetzen, es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte der EU-Kommissar.

Neben dem "Relocation"-Programm der EU gibt es allerdings auch noch das Resettlement-Programm im Rahmen des EU-Türkei-Deals. Hier zählt Österreich zu den führenden Staaten, informierte die Medienservicestelle Neue Österreicher/innen.

22.000 Personen sollen aus der Türkei nach Europa übernommen werden, um sichere Fluchtwege zu garantieren. Weiters wurde im Zuge des EU-Türkei-Deals im März 2016 vereinbart, dass für jeden syrischen Flüchtling, der von Griechenland in die Türkei zurückgeschickt wird, ein syrischer Flüchtling aus der Türkei in die EU umgesiedelt wird.

Bis Ende Februar wurden 14.422 Menschen aus der Türkei in europäische Länder gebracht. Die meisten Flüchtlinge landeten dabei in Norwegen (2.924) und Großbritannien (2.200). Auf Platz drei liegt bereits Österreich mit 1.643 aufgenommen Flüchtlingen.

Der aktuelle Regierungsstreit zwischen SPÖ und ÖVP um das "Relocation"-Programm der EU entzündete sich an 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die Österreich aus Italien übernehmen sollte. Nach dem EU-Umverteilungsraster wäre Österreich insgesamt zur Aufnahme von 1.953 Flüchtlingen verpflichtet, 1.491 aus Griechenland und 462 aus Italien. Österreich hat aber wie Ungarn oder Polen bisher die Aufnahme verweigert.