Die Klubobleute von SPÖ und FPÖ haben am Mittwoch einen gemeinsamen Antrag angekündigt, in dem sich der Landtag "zum Vorhaben der Errichtung einer dritten Piste" bekennt. Dass die Flughafen AG Rechtsmittel ergreifen will, wird begrüßt.

Man wolle damit "ein klares Zeichen" des Landtages aussenden, begründete SPÖ-Klubchef Robert Hergovich die Initiative. Der Flughafen Wien sei einer der größten Arbeitgeber für Burgenländer - mehr als 4.000 seien dort beschäftigt.

Molnar: Flughafen selbst biete 20.000 Arbeitsplätze

Viele Flugzeuge würden im Luftraum der Bezirke Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See kreisen, bevor sie auf den zwei bestehenden Pisten landen können. "Mit einer dritten Piste kommt es zu weniger Flugverkehr in unserer Region", argumentierte Hergovich. Diese sei "westlich ausgelegt" und es komme zu einer deutlichen Reduzierung des jetzigen Fluglärms und CO2-Ausstoßes. Der Antrag soll am Donnerstag im Landtag einlaufen und Ende des Monats beschlossen werden.

Der Flughafen selbst biete 20.000 Arbeitsplätze, über 50.000 weitere seien indirekt mit dem Airport in Zusammenhang zu bringen, erläuterte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Dass die Ostregion mit Wien eine leistungsfähige Anbindung an die Weltwirtschaft brauche, stehe außer Streit. Ebenso stehe außer Streit, dass die Kapazitätsgrenzen am Flughafen bald erreicht sein würden.

Molnar verwies auf den langen Vorlaufprozess bei den Planungen. "Die dritte Piste nicht zu bauen, würde uns als Region schwer treffen und würde die Wirtschaft hemmen." Er könne die Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht "überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem den Verweis auf den Klimaschutz", sagte Molnar.

Dem Klimaschutz wäre unter Umständen gedient, würde man in Österreich ein Dieselauto nicht zulassen, "weil das fährt nirgendwo anders", argumentierte der FPÖ-Klubobmann: "Aber ein Flugzeug, das ich in Wien nicht landen lasse, das wird halt dann in Pressburg landen oder irgendwo anders."