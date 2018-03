Knapp vor der Änderung bekam die FPÖ offenbar kalte Füße: Einschränkungen beim Rücktrittsrecht für Betroffene nach einer Schädigung aufgrund falscher Beratung beim Abschluss von Lebensversicherungen sollen jetzt doch noch länger im Hohen Haus beraten werden. Das kündigte FPÖ-Konsumentensprecher Peter Wurm an.

Zuvor hatte es vor allem Kritik und Widerstand der Liste Pilz, allen voran vom Klubobmann, dem Niederösterreicher und Ex-Konsumentenschützer Peter Kolba, gegeben. Die diskutierte Maßnahme hätte laut Experten Einschränkungen beim Rücktrittsrecht für bis zu fünf Millionen Personen mit einer Lebensversicherung bringen können. Die Versicherungswirtschaft drängt auf eine gesetzliche Änderung, um Rechtssicherheit zu schaffen.

Meinungsumschwung in der FPÖ

Der Meinungsumschwung innerhalb der FPÖ ging am Dienstag ziemlich schnell. Am Vormittag verteidigte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz unter Hinweis darauf, dass er auch Rechtsanwalt sei, die Neuregelung des Rücktrittsrechts bei Lebensversicherungen nach falscher Beratung noch vehement. Für ihn war dies nach einem Erkenntnis eines Höchstgerichts notwendig, um Unklarheiten und lange Auseinandersetzungen auf dem Klagsweg zu vermeiden. Der niederösterreichische FPÖ-Chef stellte sich mit Hinweis auf Rechtsfrieden und Rechtssicherheit hinter die Gesetzesänderung.

Damit entstand allerdings der Eindruck, gerade die FPÖ, die sich in mehr als zehn Jahren Opposition im Parlament immer wieder als Partei des kleinen Mannes dargestellt hat, lasse nun die Konsumenten und „kleinen Leute“ im Stich. Rosenkranz bestritt freilich mit Nachdruck, dass die Gesetzesänderung Nachteile für bis zu fünf Millionen Versicherte bringe.

Noch Verhandlungen mit den Versicherungen

Nicht einmal zwei Stunden später war alles anders. FPÖ-Konsumentensprecher Wurm kündigte an, Ziel sei eine Neuregelung bis zum Sommer. Während der NÖN bestätigt worden war, dass die Gesetzesänderung im Laufe der beiden Sitzungstage am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche zum Beschluss anstand, behauptete Wurm in einer Aussendung, aktuelle Medienberichte und Warnungen der Opposition, dass die Neuregelungen zu Lasten von Versicherten im Eiltempo beschlossen würden, seien „ein Sturm im Wasserglas“. Für die FPÖ stünden die Interessen der Konsumenten an erster Stelle. Daher werde es in den kommenden Monaten Verhandlungen mit der Versicherungswirtschaft geben, versicherte der FPÖ-Politiker.