Der Frauenanteil in der Politik steht zum internationalen Frauentag einmal mehr im Fokus. Im Bund forderten kürzlich SPÖ- und ÖVP-Frauen eine verpflichtende Frauenquote im Parlament. Ein Fakten-Check der BVZ hat ergeben: Auch im Burgenland gibt es diesbezüglich in der Landes- wie auch Kommunalpolitik Aufholbedarf (siehe auch Grafik unten).

Landtag: Nur 22 Prozent Frauen in den Parteien

Frauen vs Männer: Zum Frauentag beleuchten wir die Quote im Burgenland. | Quelle: Landesparteien Burgenland, Grafik Bischof

Während etwa in der Tiroler Landesregierung „Gleichstand“ herrscht, sind im Burgenland nur zwei von sieben Regierungsmitgliedern weiblich. Eher dürftig fällt die Frauenquote auch im burgenländischen Landtag aus. Die acht weiblichen Abgeordneten machen rund 22 Prozent der Mandate aus – damit ist das Burgenland im Bundesländervergleich Schlusslicht.

In der Kommunalpolitik hat sich die Zahl der Bürgermeister- innen seit 2010 zwar auf zwölf verdoppelt, das sind aber nur rund sieben Prozent der 171 Ortschefs. „Je mehr Frauen im Gemeinderat, umso besser“, ist Alexandra Bayer, Neo-Landesgeschäftsführerin der SPÖ-Frauen, überzeugt. Andrea Fraunschiel, Landesleiterin der ÖVP-Frauen, verweist auf eine verpflichtende Quote: „Auch wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwierig ist, sollten sich so viele Frauen wie möglich in der Politik engagieren.“

„Es geht auch ohne Quote“, meint hingegen LBL-Chef Manfred Kölly: „Frauen mit guten Ideen können auch so an erster Stelle kandidieren.“ Eine „deutliche Erhöhung des Frauenanteils in den Gemeinderäten“ strebt bei den kommenden Wahlen auch FPÖ-Landesgeschäftsführerin Petra Wagner an. Grünen-Sprecherin Regina Petrik meint, Frauen müssten noch immer mehr als Männer beweisen, „dass sie für öffentliche Aufgaben geeignet sind“.