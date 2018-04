Sagartz folgt auf Bernhard Hirczy, der "den ÖAAB in einer schwierigen Phase übernommen und in sichere Gewässer gebracht" habe, teilte der neue Landesobmann am Donnerstag mit.

"Drei Themen sind in unserer Arbeit besonders wichtig: Die Chancen der Digitalisierung nutzen, die Gesundheitsversorgung am Land absichern und die Leistungsträger in diesem Land entlasten", sagte Sagartz und kündigte an, dass er die Landesorganisation klar positionieren werde.