Freunderlwirtschaft sei nach wie vor ein blühender Wirtschaftszweig im Burgenland, kritisierte Petrik. Diese würde, ebenso wie die "tatsächliche und vermeintliche Parteizugehörigkeit", eine Rolle bei Auftragsvergaben und Postenbesetzungen spielen.

Beispielsweise sei es durch das "Zauberwort 'dringender Personalbedarf'" möglich, Anstellungen im Landesdienst am Objektivierungsgesetz "vorbei zu schwindeln" oder Posten ohne Ausschreibung zu besetzen. Dies sei etwa im Büro von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) oder im Bereich der Verwaltung der Fall.

Ähnlich sei es bei den Verwaltungspraktikanten. Wer sich eine Zeit lang in einem Verwaltungspraktikum befunden habe und ein Dienstverhältnis im Land anstrebe, auf den müsse das Objektivierungsverfahren nicht mehr angewandt werden. Die Zahl solcher Praktikanten sei in den vergangenen Jahren gestiegen, merkte Petrik an.

"Man braucht sich vor Transparenz nicht fürchten"

Die Grünen forderten weiters Qualifikationsnachweise für Personen, die im öffentlichen Dienst mit Leitungsaufgaben betraut sind, sowie für externe Berater und Gutachter. Petrik wiederholte außerdem die Forderung nach mehr Transparenz bei der Gebarung der Haushalte der Landesgesellschaften.

Mehr Einblick brauche es zudem bei den Bedarfszuweisungen an die Gemeinden. Zurzeit sei es weder der Öffentlichkeit noch den Landtagsabgeordneten möglich, in eine Auflistung der konkreten Zuwendungshöhen und der geförderten Projekte Einsicht zu nehmen. "Man braucht sich vor Transparenz nicht fürchten. Transparenz schafft Vertrauen", betonte die Landessprecherin.

In Bezug auf das Amtsgeheimnis forderten die Grünen, dass im Bereich der Verwaltung jeglicher Behördenakt für Bürger grundsätzlich öffentlich zugänglich sein müsse. Ausnahmen müssten gesetzlich definiert und begründbar sein, darunter würden etwa Rechte auf Datenschutz oder auf Wahrung der Privatsphäre fallen.

Transparenz für SPÖ Burgenland an erster Stelle

Die SPÖ Burgenland hat auf die Forderung der Grünen nach mehr Transparenz gelassen reagiert. "Wir haben bereits eine sehr große Transparenz im Burgenland", erklärte Landesgeschäftsführer Christian Dax am Dienstag per Aussendung. Die vergangene Verfassungsreform sowie das Gemeinderechtspaket hätten diesbezüglich Verbesserungen gebracht. Transparenz stehe an erster Stelle.

Das Burgenland sei bereits weiter als viele andere, meinte Dax. Man stehe weiteren Verbesserungen offen gegenüber und sehe die Forderung der Grünen als "guten Diskussionsbeitrag".