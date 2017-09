Gemeinderat: So wählt ihr richtig.

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 1. Oktober sind im Burgenland 261.963 Menschen wahlberechtigt. Sie können auch bereits am vorgezogenen Wahltag, dem 22. September, ihre Stimme abgeben oder per Wahlkarte wählen. Diese muss am Gemeindeamt rechtzeitig beantragt werden.

Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeister werden in den 171 Gemeinden des Landes direkt gewählt: Jeder kann seinem bevorzugten Kandidaten die Stimme geben.

Gemeinderatswahl