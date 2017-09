Werdet ihr den 2. Wahltag für die Stimmabgabe nutzen? .

Mit der im Jänner 2017 in Kraft getretenen Gemeindewahlordnung gibt es – wie schon bei den Landtagswahlen 2015 – bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2017 einen vorgezogenen Wahltag; dieser ist neun Tage vor dem Hauptwahltag, also am 22. September. Werdet ihr bereits an diesem Tag eure Stimme abgegeben?