Wie die BVZ bereits berichtete, trat die Landeswahlbehörde heute, Freitag, zur Entscheidung über die Wahl-Anfechtung in Deutschkreutz zusammen. Das Ergebnis: Die Gemeinderatswahl muss wiederholt werden. Demnach hat ein graphologisches Gutachten ergeben, dass es bei rund 70 Wahlkarten mit hoher Wahrscheinlichkeit Manipulationen gegeben habe.

Wolfgang Millendorfer

Angefochten hatte die Wahl die ÖVP-Deutschkreutz, mit dem Verdacht der Manipulation zugunsten der Liste Burgenland (LBL) und Bürgermeister Manfred Kölly. Dieser wurde im Zuge von Ermittlungen rund um möglichen Amtsmissbrauch auch von der Staatsanwaltschaft befragt.

Vonseiten der Staatsanwaltschaft wurde ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, wer die Anträge für die betreffenden Wahlkarten gestellt hatte. Auf BVZ-Anfrage hieß es, dass man in der Causa noch auf Ergebnisse warte.

Zu welchem Zeitpunkt die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz wiederholt wird, steht noch nicht fest.

Kölly: „Ich trete noch einmal an“

In einer ersten Reaktion sagte Bürgermeister Manfred Kölly gegenüber der BVZ: „Ich nehme die Entscheidung der Wahlbehörde zur Kenntnis und warte jetzt auf einen schriftlichen Bescheid. Wenn es einen Wahltermin gibt, soll der Wähler entscheiden. Ich werde noch einmal antreten.“

Die Vorwürfe der Manipulation will Kölly derzeit nicht kommentieren. Sobald es „etwas Schriftliches“ gebe, werde er auch entscheiden, ob er gegen die Erkenntnis der Landeswahlbehörde vor dem Verfassungsgerichtshof Einspruch erheben wird. Gibt es keinen Einspruch, wird der Termin für die Wahlwiederholung im Zuge der kommenden sechs Wochen festgelegt.

Im Gespräch mit der BVZ hielt Landeswahlleiterin Brigitte Novosel, die in der Landeswahlbehörde den Vorsitz führt, fest: „Die Entscheidung, der Wahl-Anfechtung stattzugeben, basiert zum einen auf dem graphologischen Gutachten und zum anderen auf festgestellte Rechtswidrigkeiten bei der Briefwahl. Es hat auch diverse Zeugenbefragungen seitens der Landespolizeidirektion und der Landeswahlbehörde gegeben.“

Die ÖVP-Deutschkreutz forderte in einer ersten Reaktion den Rücktritt Köllys: „Wer auch immer es tatsächlich gemacht hat, Verantwortung trägt jedenfalls Kölly. Er ist der Spitzenkandidat der Partei, der die Stimmen zugeschanzt wurden und er ist zudem der Wahlleiter“, so Andreas Kacsits von der ÖVP. Zudem fordert Kacsits die Landesregierung auf, „zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Wiederholungswahl anzusetzen“. Der „Schwebezustand“, in dem sich der Gemeinderat seit Oktober 2017 befinde, so Kacsits, müsse beendet werden.