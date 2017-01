„Das UGVF, Unabhängige Gemeindevetreterforum, wird in den kommenden Monaten eine Gesprächsreihe mit der ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidatin Dr. Irmgard Griss durchführen. Der 1. Termin wird am 1. Feber 2017, um 19 Uhr, im Hotel Florianihof in Mattersburg stattfinden. Dabei wird Frau Dr. Griss zum Thema „Bürgerlisten – der neue Weg" referieren“, so UGVF-Obmann LAbg. und Bürgermeister Gerhard Hutter am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Eltendorfer UGVF-Landeskoordinator GV Christian Schaberl in Eisenstadt.

Und weiter: „Die Menschen werden die Möglichkeiten haben mit Irmgard Griss ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.“

„Ziel dieser Veranstaltungen ist es, im Rahmen von einem Impulsvortrag von Dr. Irmgard Griss den Menschen schmackhaft zu machen, dass ein Engagement, in den Gemeinden durch unabhängige Bürgerlisten sehr wichtig ist. Besonders jene Menschen sollen dabei angesprochen werden, die sich von den etablierten Parteien nicht vertreten fühlen“, so Schaberl.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen wird es auch die Möglichkeit geben, sich über das UGVF zu informieren und das Team näher kennenzulernen.

Schaberl: „Wir wollen soviele Menschen wie nur möglich ansprechen und motivieren und zu einer Kandidatur bei den Gemeinderatswahlen im Oktober 2017 bewegen. Bei den Veranstaltungen wird es deshalb auch Hilfestellungen und rechtliche Auskünfte für Gründungen von unabhängigen Bürgerlisten geben. Wir sind auf einem guten Weg.“