Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) protestierte am Wochenende erneut im Burgenland: Am Rande einer Treibjagd in Gattendorf soll es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Kritisiert wird vor allem, dass die Gatterjagd im neuen Jagdgesetz nicht verboten wird.

Die BVZ berichtete:

Gattendorf Jäger schlägt Aktivistin

Wie berichtet, befindet sich das Gesetz, das am 1. Dezember beschlossen wird, derzeit in Begutachtung und regelt zahlreiche Bereiche neu. Die Gatterjagd könne jedoch nicht so einfach abgeschafft werden, hält die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SP) im Gespräch mit der BVZ fest: „Bis heute gibt es kein Gutachten, das den Eingriff in den Besitz eines Jagdgatter-Inhabers rechtlich deckt.“ Zugleich verweist Dunst auf die strengeren Regeln und die künftige „engmaschige Kontrolle“ der bestehenden sieben Jagdgatter im Burgenland.

"Tierschutz muss höher stehen als Belange der Jagd“

Rund um den Welttierschutztag kündigten Dunst und Veterinärdirektor Robert Fink außerdem an, dass bis 2017 auch ein neues Tierschutz-Gesetz ausgearbeitet werden soll. Denn wenn es um die korrekte Tierhaltung geht, seien den Behörden im Burgenland manches Mal die Hände gebunden, da es bislang kein eigenes Gesetz gibt.

Nach der Präsentation wurde die Landesrätin vor dem Tierschutzhaus „Sonnenhof“ in Eisenstadt bereits von einer Delegation der Grünen erwartet, die ebenfalls gegen das Jagdgesetz protestierte: „Der Tierschutz muss höher stehen als die Belange der Jagd.“ Die Demo endete mit einer Einladung zur Vorbereitung des neuen Gesetzes: „In mir haben Sie eine Verbündete“, so Dunst.