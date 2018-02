Der Landessicherheitsrat könne auch Resolutionen verabschieden, welche an den burgenländischen Sicherheitsgipfel und in weiterer Folge an die Ministerien gehen würden, so Tschürtz. Der Landessicherheitsrat besteht aus etwa 25 Mitgliedern und soll zumindest zweimal pro Jahr zusammentreten.

Die Zuständigkeiten in Sachen Sicherheit seien zwischen Bund, Land und Gemeinden aufgeteilt, erklärte Brigitte Novosel, Leiterin der Abteilung für Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft. Daher sei es wichtig eine Abstimmungsplattform zu haben, in der Blaulichtorganisationen, Landesverwaltung, Militärkommando und Interessenvertretungen der Gemeinden vertreten sind.

Errichtung von "Kriseninseln" geplant

Die erste Sitzung sei "sehr konstruktiv" verlaufen, erklärte Tschürtz. Unter anderem sei es um das Thema eines großflächigen Stromausfalls, eines sogenannten Blackouts, gegangen. Dazu werde die Errichtung von "Kriseninseln" überlegt. Dabei handle es sich um Feuerwehrhäuser, welche mit Notstromaggregaten bestückt werden und im Krisenfall als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen sollen.

Auf die Frage zum aktuellen Stand der Finanzierung der Sicherheitspartner - diese war zuletzt unklar - meinte der Landesvize, er habe nächste Woche einen Termin im Innenministerium. Das Ziel sei, die Sicherheitspartner in das "Gemeinsam.Sicher"-Projekt "einzubauen". Er schätze, dass es in zwei Monaten ein fertiges Konzept dazu geben werde.