Dazu zählen ein Szenario zum Ausstieg aus den Spekulationsgeschäften des Landes, die finanzielle Absicherung für die geplanten Akutordinationen und mehr Transparenz bei den Schulden.

Im Hinblick auf stabile Finanzen "schlagen wir vor, dass es einen konkreten Plan zum Ausstieg aus den Zinsspekulationsgeschäften gibt", sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Dienstag vor Journalisten. Bis 2017 habe man in diesem Bereich mittlerweile circa 65 Millionen Euro "in die Luft gesprengt". Rechne man bis zum Ende der Laufzeit hoch, "dann reden wir hier von etwa mindestens 170 Millionen Euro", stellte Steiner fest.

Mittel für Akutordinationen sicherstellen

Was die von Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) angekündigte Ausdehnung der Akutordinationen auf alle Bezirke betrifft, finde sich dazu im Budget "leider nichts". Eine womöglich infrage kommende Budgetpost sei nur mit 390.000 Euro dotiert. Deshalb solle im Budget 2018 die finanzielle Vorsorge für alle Akutordinationen geschaffen werden, verlangte Steiner.

Die Idee der Akutordinationen begrüßte auch der Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach. Dies führe zu einer Verlagerung von Patienten vom Spital mit derzeit 835 Euro pro Belagstag im Burgenland in den günstigeren, medizinischen Bereich der Fachärzte und Allgemeinmediziner. Ein Behandlungsfall koste dort 57 Euro.

Tranzparenz bei Schulden wird verlangt

Kritik der ÖVP gab es erneut hinsichtlich mangelnder Transparenz der Landesfinanzen, was die Ausweisung der Schulden betreffe. Der Großteil der Schulden befinde sich in ausgelagerten Betrieben. Abgeordnete hätten keine Möglichkeit, Anfragen zu stellen oder Einsicht zu nehmen. Auch die Regierung müsse hier ein großes Interesse an Transparenz haben, meinte Steiner.

Eine Weitere Forderung der ÖVP lautet "mehr Fairness für die Gemeinden", etwa im Hinblick auf die Vergabe der Bedarfszuweisungen und die Gestaltung der Landesumlage, erläuterte Steiner. Und beim Thema Breitbandinternetausbau fordert die Volkspartei eine "Breitband-Million", die im Landesbudget verankert werden solle.

Wenn zu diesen fünf Punkten eine Zusage von der Landesregierung komme, sei die ÖVP bereit, dem Budget zuzustimmen, so Steiner. Rechnerisch ist die rot-blaue Koalition auf Zustimmung seitens der Oppositionsparteien allerdings nicht angewiesen.

SPÖ sieht "Schmähparaden"

Die SPÖ Burgenland sieht die von der ÖVP gestellten Bedingungen für eine Zustimmung zum Landesvoranschlag 2018 als "parteipolitisches Ultimatum voller Schmähparaden und Marketingtricks".

"Die ÖVP zementiert sich weiter mit viel Theaterdonner in ihrer Rolle als Fundamentalopposition ein", erklärte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich am Dienstag per Aussendung.