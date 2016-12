Am Abend des Wahlsonntags lag FPÖ-Kandidat Norbert Hofer im Burgenland mit 59,6 Prozent der Stimmen voran. Alexander Van der Bellen legte leicht zu und kommt auf 40,4 Prozent. Bei der Stichwahl im Mai hatte Hofer im Burgenland über sein bestes Bundesland-Ergebnis (61,4 Prozent) gejubelt, Van der Bellen verzeichnete mit 38,6 Prozent damals sein schlechtestes Ergebnis österreichweit.

Die Wiederholung des zweiten Wahlganges am zweiten Adventsonntag brachte für Norbert Hofer in allen Bezirken Verluste. Am stärksten bleibt der FPÖ-Kandidat in den südlichen Bezirken. Alexander Van der Bellen legte zu und konnte etwa in der Landeshauptstadt seinen Vorsprung noch ausbauen.

Die Wahlbeteiligung im Burgenland ging gegenüber der Stichwahl im Mai um 6,7 Prozent zurück und liegt am Wahlsonntag bei 71,9 Prozent.

Blaue Hochburg Wiesfleck: 82,3 Prozent für Hofer

Im ersten, aufgehobenen Anlauf der Stichwahl hatte Hofer im Burgenland noch um knapp zwei Prozentpunkte mehr erhalten. (61,43 Prozent). Umgekehrt verlief der Urnengang im östlichsten Bundesland für den von den Grünen unterstützten Alexander Van der Bellen (aufgehobene Stichwahl: 38,57 Prozent), der nun im selben Ausmaß zulegen konnte.

Für Hofer votierten diesmal im Burgenland 94.884 Wahlberechtigte. Für Van der Bellen gaben 64.396 ihre Stimme ab.

Den verhältnismäßig höchsten Zuspruch erhielt Hofer in der Gemeinde Wiesfleck mit 82,3 Prozent. Van der Bellen erzielte sein bestes Ergebnis in Stinatz, wo er 67,2 Prozent der Stimmen erreichte. In der Landeshauptstadt Eisenstadt lag Van der Bellen nach der Auszählung mit 52,8 Prozent deutlich vor Hofer, der 47,2 Prozent erreichte.

Die Wahlbeteiligung lag vorerst mit 88,7 Prozent in Heugraben am höchsten. In Tschanigraben gaben 59,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In Burgenlands kleinster Gemeinde war der Anteil der ungültigen Stimmen mit 10,7 Prozent - was umgerechnet drei Stimmen bedeutete - am höchsten.

Die Ergebnisse im Detail:

LAND BURGENLAND

Norbert Hofer: 59,6 Prozent ohne Briefwahl-Karten (Stichwahl im Mai inkl. Briefwahl-Karten: 61,4 Prozent)

Alexander Van der Bellen: 40,4 % (38,6 %)

BEZIRK NEUSIEDL AM SEE

Norbert Hofer: 59,6 % (62 %)

Alexander Van der Bellen: 40,4 % (38 %)

BEZIRK EISENSTADT-UMGEBUNG

Norbert Hofer: 54,8 % (56,8 %)

Alexander Van der Bellen: 45,2 % (43,2 %)

STADT EISENSTADT

Norbert Hofer: 47,2 % (49,7 %)

Alexander Van der Bellen: 52,8 % (50,3 %)

BEZIRK MATTERSBURG

Norbert Hofer: 53,2 % (56,5 %)

Alexander Van der Bellen: 46,8 % (43,5 %)

BEZIRK OBERPULLENDORF

Norbert Hofer: 57,8 % (60,4 %)

Alexander Van der Bellen: 42,2 % (39,6 %)

BEZIRK OBERWART

Norbert Hofer: 67,3 % (68 %)

Alexander Van der Bellen: 32,7 % (32 %)

BEZIRK GÜSSING

Norbert Hofer: 63,8 % (65,2 %)

Alexander Van der Bellen: 36,3 % (34,8 %)

BEZIRK JENNERSDORF

Norbert Hofer: 68,3 % (69,6 %)

Alexander Van der Bellen: 31,7 % (30,4 %)