Eingliederungshilfen stehen behinderten Kindern in der Schule unterstützend zur Seite - etwa beim Umziehen, Essen oder auch beim Transport zur Schule oder als Begleitung im Schulgebäude. Die neue Richtlinie ist bereits seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 in Kraft. Eltern, welche die Eingliederungshelfer in Anspruch nehmen, müssen seither einen Kostenbeitrag leisten. Ab einem Haushaltsnettoeinkommen von 2.000 Euro sind dies drei Prozent, ab 3.501 Euro sind es sechs Prozent des Familieneinkommens.

Für Hans Jürgen Groß, Präsident des ÖZIV Burgenland, ist dies eine "massive Schlechterstellung" für behinderte Kinder. Für sie seien die Betreuungspersonen "wesentlich", um den Schulalltag meistern zu können. Die Gratis-Pflichtschule werde somit gestrichen, meinte Groß in Berichten von ORF Burgenland und "Kurier" (Burgenland-Mittwochsausgabe).

Unterstützung bekam Groß von den Grünen Burgenland. Das Land nehme die "gepredigte Inklusion dann doch nicht so ernst", erklärte Landessprecherin Regina Petrik. In keinem anderen Bundesland würden Eltern behinderter Kinder zur Kasse gebeten.

Das Land weist die Vorwürfe zurück. Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) betonte, dass behinderte Kinder durch die Änderung "keinen erschwerten oder kostenpflichtigen Zugang zu Bildung haben." Jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen erhalte, wenn notwendig, eine finanziell unterstützte Betreuung und Förderung.

Die neue Richtlinie sei notwendig geworden, da 57 Prozent der Mittel an Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten gegangen seien. Diese bräuchten jedoch keine Eingliederungshilfe sondern pädagogisch ausgebildetes Personal.

Familien behinderter Kinder müssen im Burgenland bereits seit 2012 einen Teil des Pflegegeldes bei Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe abführen. Bei ganztägiger Betreuung sind es 20 Prozent, bei Halbtagsbetreuung zehn Prozent des Pflegegeldes.