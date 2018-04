Für die Einrichtung eigener Schulklassen für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen in den Pflichtschulen bleiben nur mehr gut vier Monate Zeit – davon zwei Ferienmonate. Noch ist das von der türkis-blauen Bundesregierung geforderte und von Bildungsminister Heinz Faßmann ausgearbeitete Gesetz dazu aber nicht einmal beschlossen.

Elternverband veröffentlichte Stellungnahme

Aber jetzt macht der Dachverband der Elternvereine an den Pflichtschulen gegen die vorgesehene Einführung schon im kommenden Schuljahr 2018/19, also ab September, mobil. Die entsprechende Stellungnahme an Faßmann liegt der NÖN vor. Darin wird der Minister aufgefordert, den Start dieser Deutschklassen um ein Jahr auf das Schuljahr 2019/20 zu verschieben.

Neben heftiger politischer Kritik, etwa der Bundesländer, die weitere finanzielle Mehrbelastungen durch mehr Lehrer und zusätzliche Klassenräume befürchten, ist der Bildungsminister nunmehr mit weiteren massiven Bedenken konfrontiert.

Wörtlich schrieb der Elternverband an Faßmann: „Im Interesse der SchülerInnen und der Wirkungsqualität sollte – unbeschadet anderer Einwände - die Umsetzung der geplanten Novellen zumindest auf das Schuljahr 2019/20 verschoben werden und die Zeit bis dahin genützt werden, um gemeinsam mit den Schulen und Schulerhaltern sowie den Schulpartnern wirkungsorientierte und pädagogisch vertretbare Vorbereitungen zu treffen.“

Insgesamt listen die Elternvereine ihre Einwände gegen das Vorhaben der Regierung, das Schulorganisation, Schulunterricht und Schulpflicht betrifft, in elf Punkten auf. So halten sie ihre Ansicht fest, dass die Integration von Kindern, die nicht Deutsch oder nicht gut genug Deutsch können, durch „Separation“ in eigenen Klassen nicht gefördert werde. Zwar sei die Einführung einer Intensivförderung in Deutsch zu befürworten, aber zumindest im Jahr 2018/19 fehlten geeignete Instrumente dafür, wird in dem Schreiben angeführt.

Weitere Klassenräume fehlen noch

So fehlten Lehrpläne für die eigenen Deutschklassen. Es sei auch nicht klar, welches Screening zum Einsatz komme, um die Qualität der Deutschkenntnisse zu klären. Außerdem würden an Schulen bereits jetzt Sprachförderkonzepte umgesetzt, wo die Erfahrungen abgewartet werden sollten.

Die Elternvertreter weisen auch darauf hin, dass es sogar Einsparungen bei Unterstützungslehrern und bei der Integration geben soll. Dieser Umstand sei in der öffentlichen Diskussion unwidersprochen im Raum stehen geblieben, wird festgehalten. Es werde kein zusätzliches Raumangebot angesprochen. Es müsse daher bezweifelt werden, dass in allen Schulen ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 bereits die entsprechenden Klassenräume eingerichtet sein würden. Auf dieses Problem haben auch schon Länder- und Gemeindevertreter hingewiesen.

Hammerschmid fordert ein Hearing mit Eltern

In der politischen Debatte rief Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zu einem Hearing zu den Deutschklassen auf. Daran sollten Eltern und Praktiker teilnehmen, schlug Hammerschmid, die Spitzenkandidatin der SPÖ in Niederösterreich für die Nationalratswahl war, vor. In der SPÖ gibt es generell massive Bedenken gegen eine Trennung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen von ihren Klassenkameraden. Die FPÖ wirft der SPÖ einen „ideologischen Grabenkampf“ vor. Neos-Obmann Matthias Strolz ist bei der Debatte der Deutschförderung für ein „Zurück an den Start“.