Tschürtz lobte die große Zustimmung im Burgenland für Norbert Hofer bei der Bundespräsidentenwahl. Auch dem Koalitionspartner SPÖ streute er Rosen - das Verhältnis sei "auch ein bisschen kameradschaftlich".

Die Wähler hätten den "Weg der Sicherheit für unsere Bürger und unsere bedingungslose Heimatverantwortung" gutgeheißen. Man werde daher "noch mehr Bürgerverständnis" in die politische Arbeit legen, betonte Tschürtz am Montag. Die "neue, moderne, effiziente Politik im Burgenland" gebe es "nur mit uns", weil man sich mit dem Koalitionspartner nicht streite und auch nicht duelliere.

Dies bestätigte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Es gebe ein "gesundes zwischenmenschliches Verhältnis" mit der SPÖ. Auch mit den Oppositionsparteien, besonders den Grünen und dem Bündnis Liste Burgenland, gebe es eine gute Übereinkunft.

"Keine Weihnachtsferien" für Freiheitliche

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) berichtete, dass es im "Konzern Burgenland" zum Umgründungen bei Unternehmen und infolge zu weniger Betrieben komme. Dies sei notwendig um "Effizienzpotenziale" zu heben. Weiters gebe es keine "proporzmäßigen Postenbesetzungen" mehr. "Ein Geschäftsführer bzw. ein Vorstand muss reichen", sagte Petschnig.

Das von Tschürtz initiierte Projekt Sicherheitspartner bezeichnete der Landeshauptmannstellvertreter in Eisenstadt als "Einstiegsmodell ins Berufsleben" für Arbeitslose. Es sei besser, diese Menschen in das Projekt zu bringen als sie in AMS-Kurse zu setzen.

Zwischen den Feiertagen werde man "keine Weihnachtsferien" machen, meinte Molnar. Man habe bereits Termine vereinbart, bei denen es um die Mindersicherung und das Jagdgesetz gehen werde.