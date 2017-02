"Bundeskanzler Kern ist der Urheber dieses absolut vernünftigen Weges", sagte Niessl. "Im Plan von Bundeskanzler Kern war niemals vorgesehen, dass über 120.000 Lehrlinge, Maturanten, Uniabsolventen und FH-Absolventen vom Beschäftigungsbonus ausgeschlossen worden wären. Jetzt soll man diese überaus wichtige Maßnahme schnellstmöglich umsetzen", forderte der burgenländische Landeshauptmann.

Der Beschäftigungsbonus sei eine absolut wichtige und richtige Maßnahme im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. "Als ich vor einem Jahr, gemeinsam mit AK-Direktor Muhm Maßnahmen gefordert habe um den Druck am Arbeitsmarkt zu reduzieren, wurden wir von der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung und der ÖVP kritisiert. Jetzt scheint sich dank Bundeskanzler Kern die Vernunft durchzusetzen", so Niessl.

Die geplanten Maßnahmen seien vor allem wegen der speziellen Situation des Burgenlandes notwendig. Man grenze an drei "neue" EU-Länder, der Mindestlohn betrage dort größtenteils keine 400 Euro. Nur eine halbe Autostunde entfernt, in der Slowakei, in Ungarn und Slowenien, leben rund eine Million Menschen, und die dortigen Berufstätigen verdienten im Schnitt 500 bis 600 Euro, so Niessl. "Das Burgenland hat 18 Prozent Tagespendler aus dem benachbarten EU-Ausland. Der Österreich-Schnitt beträgt fünf Prozent. Daher kann man erkennen, weshalb diese Maßnahme für das Burgenland so wichtig ist."

Seit September verzeichne man im Burgenland eine sinkende Arbeitslosigkeit, bei Ausländern aber einen Anstieg von acht Prozent. "Daher brauchen wir den Grundsatz: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort", so Niessl. Zugleich fordert der Landeshauptmann eine Aufstockung der Finanzpolizei, um Lohn- und Sozialdumping stärker in den Griff zu bekommen.

Wöginger bei EU-Ausländer-Ausschluss weiter skeptisch

ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger wie auch ÖVP-Generalsekretär Werner Amon erklärten am Montag nichtsdestotrotz, dass das Drängen der ÖVP den Beschäftigungsbonus auch für Absolventen und Jobwechsler gesichert habe. Beim Ausschluss von EU-Ausländern blieb Wöginger skeptisch und verwies auf die kritische Einschätzung des Europarechtlers Franz Leidenmühler. Und, so Wöginger weiter: Wäre Kern beim Bremsen der Arbeitsmigration konsequent, müsste er auch die ÖVP-Forderung nach einer Halbierung der Flüchtlingsobergrenze unterstützen.

NEOS beklagen Bürokratie

Für die NEOS ist der Beschäftigungsbonus neben dem Widerspruch zum EU-Binnenmarktgedanken ohnehin nur teure Kosmetik. Der Sozialsprecher der liberalen Oppositionspartei, Gerald Loacker, sieht einen Berg neuer bürokratischer Hürden auf Unternehmer zu kommen. "Wer einen Beschäftigungsbonus bekommen will, muss wieder Formulare ausfüllen, Anträge stellen und AMS-Prüfungen durchlaufen", sagte Loacker.