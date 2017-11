Diese stelle einen Zusammenschluss von Gemeindefunktionären dar, welche auch überregional tätig sein möchten, teilten ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf und Werner Gradwohl, Obmann der Kommunalakademie Burgenland, am Donnerstag mit.

Der Kommunalrat werde als Institution innerhalb der Kommunalakademie installiert, so Wolf. Die Plattform richte sich an Menschen, die sich über die Tätigkeit in der Gemeinde hinaus entfalten und Input liefern möchten. Auf diese Weise sollen regionale und kommunale Themen zusammengefasst und in die Landes- bzw. Bundespolitik mitgenommen werden. Eigens ausgebildete Kommunalbotschafter würden dabei als Sprachrohr dienen und Vernetzungsarbeit leisten.