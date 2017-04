Dabei habe Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) das Kontrollorgan bezüglich der Vorgänge informiert, erklärte dessen Sprecher.

Schnedl, der seit 1. Juli 2014 Geschäftsführer der KRAGES war, war am Montag vorzeitig abberufen worden. Zu den Gründen hüllte man sich im Büro Darabos in Stillschweigen, gegenüber dem ORF Burgenland sprach der Landesrat von "Ungereimtheiten". Die KRAGES werde im Rahmen der Eingliederung in die Burgenländische Landesholding geprüft, dabei seien "Unregelmäßigkeiten" zutage getreten. Weiters war der Leiter der Rechtsabteilung der KRAGES entlassen worden. Schnedl hatte zuletzt rechtliche Schritte gegen seine Entlassung angekündigt.

Der Sprecher von Darabos erklärte, die Anwälte des Landes hätten "dringend" zu der Abberufung von Schnedl geraten. Am Montag habe man den KRAGES-Geschäftsführer zu einem Gespräch eingeladen gehabt, dieses habe er allerdings nicht wahrgenommen.

Zu den Gründen für die Abberufung wollte auch der Sprecher nichts sagen. Man habe Schnedl die Möglichkeit geben wollen sein Gesicht zu wahren. Nun gelte es zu überlegen, wie mit der Situation umgegangen werde. Einem möglichen Prozess vor dem Arbeitsgericht würden die Anwälte "gelassen" entgegensehen, hieß es.

Die ÖVP Burgenland hatte am Freitag in Bezug auf die Causa von "parteipolitischen Machenschaften des Landeshauptmannes" gesprochen. Die Volkspartei sehe sich veranlasst, den Rechnungshof ein Auge darauf werfen zu lassen, erklärte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf per Aussendung.

Die KRAGES steht zu 100 Prozent im Landeseigentum und ist der größte Gesundheitsdienstleister des Burgenlandes. Das Unternehmen betreibt die Spitäler Oberwart, Güssing, Kittsee und Oberpullendorf.