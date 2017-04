Dies wurde am Montag bekräftigt. Weiters werde man sich mit allen Oppositionsparteien treffen um eine Allianz zu schmieden, erklärte Klubobmann Christian Sagartz. Es sollen alle Kontrollinstrumente des Landtages genutzt werden. "Wir als größte Oppositionspartei sind gefordert für Transparenz zu sorgen", meinte Landesparteiobmann Thomas Steiner.

Laut Landesgeschäftsführer Christoph Wolf gehe es Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) darum, "Schnedl abzumontieren". Hintergrund sei, dass sich dieser geweigert habe, ohne Beschluss des Aufsichtsrates die Erhöhung der Gehälter für das KRAGES-Personal auszuzahlen. Weiters missfalle es Niessl, dass der Neubau des Krankenhauses Oberwart die bisher kolportierten 150 Millionen Euro überschreiten werde.

Der Landeshauptmann habe außerdem "per Weisung" verfügt, einen Prokuristen in der KRAGES zu installieren. Dabei handle es sich "zufällig" um einen Mitarbeiter des Büros von Niessl, so Wolf.

SPÖ berichtet von getrübtem Verhältnis

Von einem getrübten Verhältnis zwischen dem Land und dem vorzeitig abberufenen Geschäftsführer der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.), Rene Schnedl, hat SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax am Montag berichtet. Schnedl habe die Vorstellungen im Gesundheitsbereich nicht wie erwartet umgesetzt.

Die Entlassung Schnedls sei "bedauernswert" und so nie angedacht gewesen. Es sei versucht worden, das Gespräch zu suchen und sich gütlich zu einigen. Der Abberufung sei die Prüfung der Krankenanstaltengesellschaft durch einen Wirtschaftsprüfer und eine Anwaltskanzlei vorausgegangen. "Es hat definitiv Unregelmäßigkeiten gegeben und die Prüfung war notwendig", betonte der Landesgeschäftsführer. Man habe handeln müssen, um Schaden für das Unternehmen und das Land abzuwenden.

Ein Ausreden der Probleme sei von beiden Seiten nicht mehr möglich gewesen. Es wäre vermessen zu sagen, dass alles perfekt gelaufen wäre, räumte Dax ein, nun müsse die Situation analysiert werden. Es sei noch zu früh, um etwas bezüglich der politischen Verantwortung zu sagen. "(Gesundheitslandesrat, Anm.) Norbert Darabos hat definitiv das Vertrauen des Landeshauptmannes und der Landespartei. Ich gehe nicht davon aus, dass es in diese Richtung Konsequenzen geben wird", so Dax.

Meinungen "meilenweit voneinander abgewichen"

Fakt sei, dass die Meinungen der KRAGES-Geschäftsführung und der politisch Zuständigen bei der gesundheitspolitischen Ausrichtung des Burgenlandes "meilenweit voneinander abgewichen sind", berichtete Dax. Schnedl sei für die Schließung der Abteilung für Hals-, Nasen-, und Ohrenkrankheiten sowie der Herzkatheter-Station im Krankenhaus Eisenstadt eingetreten. Weiters habe sich Schnedl "vehement" gegen den Ausbau der Intensivbetten in Eisenstadt gewehrt. Das Eisenstädter Spital gehört nicht zu den KRAGES-Anstalten.

Laut Dax habe Schnedl beim Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) die politischen Vorstellungen des Landes "nicht so eingebracht, wie man es von ihm erwartet hätte". Das Vertrauen in die Krankenanstalten-Geschäftsführung sei "nicht mehr allzu groß" gewesen. Dem sei auch vorangegangen, dass die zuständigen Organe, vor allem der Aufsichtsrat, nicht immer über alle Schritte der Geschäftsführung informiert waren.

In Bezug auf den ebenfalls entlassenen Leiter der Rechtsabteilung der KRAGES meinte Dax, dass es ein Naheverhältnis zwischen ihm und Schnedl gegeben habe. In den Anstellungsverträgen sei der Jurist im Gegensatz zu den anderen KRAGES-Mitarbeitern teilweise begünstigt worden.