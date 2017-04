Die Wünsche des Landes seien beim aktuellen Entwurf des Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) "alle erfüllt". Dass er auf diesen Einfluss nehmen könnte sei ein "Trugschluss".

In Bezug auf die Vorwürfe sei die "Suppe sehr dünn". Als Geschäftsstellenleiter sei er Administrator und habe gar keine Möglichkeit den RSG zu verändern. Dieser werde von einer Expertengruppe erstellt und vom Land und der Sozialversicherung beschlossen. Der Bund habe dabei ein Vetorecht. Es sei zu hinterfragen, ob nicht "ein in der Kommission stimmberechtigter Landesrat" deutlich mehr Einfluss auf das Gesundheitswesen habe.

Die SPÖ hatte am Montag behauptet, Schnedl sei für die Schließung der Herzkatheter-Station und der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt eingetreten. Weiters soll er sich gegen den Ausbau der Intensivbetten im Spital gewehrt haben.

Die SPÖ beziehe sich in ihrer Kritik auf eine nicht mehr aktuelle "Variante" des RSG, meinte der abberufene Geschäftsführer am Dienstag dazu. Im letzten Entwurf seien etwa "deutlich mehr" Intensivbetten in Eisenstadt vorgesehen als zurzeit. Schnedl betonte zudem, dass das Eisenstädter Krankenhaus keine KRAGES-Einrichtung sei.

Will seinen Namen "reinwaschen"

Dass er dem ebenfalls entlassenen Leiter der Rechtsabteilung in der KRAGES im Anstellungsvertrag begünstigt hätte, stimme nicht, sagte Schnedl. Bei den Verträgen seien die Vorgaben des Landes erfüllt worden. "Es hat keine Begünstigungen gegeben, zudem galt bei uns das Vier-Augen-Prinzip."

Zu anderen Vorwürfen entgegnete Schnedl "richtig gehandelt" zu haben. Er sehe einem Arbeitsgerichts-Prozess "sehr gelassen entgegen". Er wolle seinen Namen "reinwaschen".

Dem ehemalige Krankenanstalten-Chef zufolge gab es Kommunikationsprobleme mit den Zuständigen des Landes. Beinahe jeder Jour fixe Termin mit Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) sei abgesagt worden.

Er habe den Eindruck, es herrsche immer noch die Ansicht, dass ein "direkter Durchgriff des Landes ohne Gremienbeschlüsse" möglich sei. Zu seiner Entlassung hätten vermutlich Faktoren beigetragen "wo ich mich geäußert habe, dass wir Objektivität und Transparenz wahren sollten".