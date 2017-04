Zwei Krankenhäuser sind im Zusammenhang mit der Entlassung von KRAGES-Geschäftsführer René Schnedl ( wir berichteten , siehe auch unten) in den Fokus gerückt: das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, in dem die Schließung von Abteilungen im Raum stand, und der geplante Neubau des Oberwarter Spitals.

Letzterer sei aus seiner Sicht der Hauptgrund für die Entlassung, sagte Schnedl gegenüber der BVZ: Mit teureren Errichtungskosten und einem späteren Eröffnungstermin habe er der Landespolitik widersprochen. Kritik an der Entlassung kam auch von der ÖVP, die von einem „SPÖ-Skandal“ spricht.

Die SPÖ wirft Schnedl vor, den Strukturplan Gesundheit „hinter dem Rücken des Landes“ vorbereitet zu haben – mit Nachteilen für das Eisenstädter Krankenhaus, Schnedls Ex-Arbeitgeber: „Das Land musste einschreiten, um eine Schwächung des Krankenhauses zu verhindern“, heißt es.

Dass es Gerüchte um persönliche Gründe für Kürzungen im Eisenstädter Spital gab, sieht Schnedl als absurd an: „Kurz vor meinem Wechsel zur KRAGES ist mein Sohn im Beisein aller Ordensbrüder getauft worden. Mein älterer Sohn wird diese Woche in Eisenstadt operiert.“