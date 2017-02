Einen konkreten Zeitrahmen für die kommenden Vorhaben legte die Regierungsmannschaft am Donnerstag im Rahmen einer Klausur in Rust fest. Im Anschluss an die Sitzung ließen Landeshauptmann Hans Niessl, Landesvize Hans Tschürtz und Soziallandesrat Norbert Darabos mit einer Reihe von Plänen aufhorchen.

So soll die Krankenanstaltengesellschaft Krages bis zum Sommer in die Burgenland-Holding integriert werden. Bis Ostern wird ein Konzept erstellt, das durch eine stärkere Kooperation der Krankenhäuser Kittsee, Oberpullendorf und Eisenstadt mehr Kapazitäten für Operationen freimachen soll. Auch eine gewisse „historische“ Konkurrenz zwischen Rotem Kreuz und Arbeitersamariterbund soll in Zukunft einer engeren Zusammenarbeit weichen.

Kontrolle beim Krankenhaus-Bau

Bereits in der nächsten Woche findet zudem die konstituierende Sitzung des sogenannten „Lenkungsausschusses“ für den Bau des Krankenhauses Oberwart statt. Eine Reihe von Experten soll als „Bindeglied zwischen Regierung und Baustelle“ fungieren und alle sechs Wochen Bericht erstatten: „Ohne ,Lenkungsausschuss‘ wird es keinen Beschluss der Regierung geben“, kündigte Landeschef Niessl an.

Das Gremium ist mit „Top-Leuten“ besetzt – Mitglieder sind unter anderem die langjährige Rechnungshof-Prüferin Hannelore Horak, Holding-Chef Hans Peter Rucker, Ex-Baudirektor Hans Godowitsch oder BELIG-Geschäftsführer Heinz Fellner.

Sie sollen unter anderem darauf achten, dass die derzeit geplanten Kosten von rund 160 Millionen Euro eingehalten werden. Mit Verweis auf den Bau-Index hieß es aber, dass diese noch um ein paar Prozent steigen könnten. Auch die Bauzeit – 2021 soll eröffnet werden – will man einhalten. Da man aber bei so großen Vorhaben immer mit Einsprüchen rechnen müsse, könnten sich auch hier Verzögerungen ergeben, wurde betont. Jetzt ist zunächst der Generalplaner am Zug; der Baubeginn des neuen Krankenhauses Oberwart ist für 2018 geplant.