Arbeitsmarktsprecher und Landtagsabgeordneter Robert Hergovich (SPÖ) kritisierte am Montag, dass die Regierung vorhabe, die überbetrieblichen Ausbildungsplätze einzuschränken. Im Burgenland wäre dadurch rund die Hälfte der Plätze gefährdet.

Zurzeit befänden sich 590 Jugendliche in einer überbetrieblichen Ausbildung, eine Erhöhung auf 641 sei geplant. Stattdessen könnten nun aber 300 Plätze wegfallen, warnte Hergovich. Diese Streichaktion wäre ein "wirtschaftspolitisches Eigentor" der Bundesregierung.

Der Arbeitsmarktsprecher kritisierte, dass das von der vorigen Bundesregierung ausverhandelte Bonus-Malus-System zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer nicht mit Jahresanfang in Kraft getreten sei. Er forderte auch mehr Kontrollen durch die Finanzpolizei.

Kritik am Aussetzen der Aktion 20.000 erneuert

Darüber hinaus müsse die Bundesregierung auf europäischer Ebene lobbyieren, um in Sachen Arbeitnehmerfreizügigkeit die Übergangsfrist für Kroatien bis 2020 auszudehnen. Tue sie das nicht, werde bereits im heurigen Jahr die "Balkanroute für Arbeitnehmer" geöffnet, so Hergovich.

Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) erneuerte seine Kritik am Aussetzen der Aktion 20.000. Die Aktion sei notwendig, da - trotz einem "Jahr der Rekorde" am burgenländischen Arbeitsmarkt - der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern nicht so stark ausgefallen sei, wie in anderen Bereichen. Man wolle sich nun dafür einsetzen, dass die Aktion fortgeführt wird, falls nötig mit einer zusätzlichen Initiative des Landes.

Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) sprach sich bezüglich der auf europäischer Ebene diskutierten Novelle zur Entsenderichtlinie für eine Beschränkung der Beschäftigungsdauer auf sechs Monate aus. Weiters benötige es eine Meldepflicht ab dem ersten Tag. Zur Kontrolle und Regulierung sowie als Anlaufstelle brauche es zudem die Schaffung der von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagenen europäischen Arbeitsmarktbehörde. Diese solle idealerweise in Österreich angesiedelt sein.