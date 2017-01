Landesrat Helmut Bieler (SPÖ) gab am Dienstagnachmittag per Aussendung bekannt, dass man die Entscheidung in dieser Form "nicht akzeptieren" könne. "Wenn nötig werden wir in dieser Frage eine höchstgerichtliche Entscheidung anstreben", betonte Bieler.

Das Urteil betreffe alle Budgets, sowohl auf Landes- als auch auf Bundebene. Bei entsprechenden Klagen und Förderansuchen würden die Budgets gesprengt werden. Für ihn sei das Urteil "völlig unverständlich". "In Folge müssten alle, die um eine Förderung ansuchen, auch eine Zusage bekommen und das unabhängig von den vorhandenen Budgetmitteln", meinte Bieler.

Arenaria hatte das Land geklagt, nachdem dessen Ansuchen auf Kulturförderung in der Höhe von insgesamt einer Million Euro abgelehnt wurden. Im Prozess hatte das Land argumentiert, dass die angesuchte Summe die Budgetmittel überstiegen hätte. Das Gericht entschied aber zugunsten des Klägers. Die Ablehnung des Förderwerbers verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, hieß es im Urteil.

VP-Steiner: Förderungen brauchen genaue Richtlinien

„Fall Esterhazy gegen Land: Die ÖVP Burgenland sieht sich in ihrer Forderung nach mehr Transparenz und Objektivität im burgenländischen Förderdschungel bestätigt“, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner anlässlich der Urteilsverkündung.

„Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir mehr Transparenz, Objektivität und Kontrolle durch den Landtag im Förderwesen brauchen“, stellte Steiner in einer Aussendung weiter fest. Die ÖVP habe an alle Regierungsmitglieder eine schriftliche Anfrage gestellt, welche Förderungen 2016 vergeben wurden. Mit dem Verweis auf Datenschutz wurde die Auskunft verweigert.

„Wir brauchen klare, nachvollziehbare Regeln bei der Vergabe von Steuergeldern. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, mehr Transparenz und Objektivität im burgenländische Förderwesen zu schaffen und keinen Platz für politische Spielereien zu erlauben“, betonte Steiner abschließend.