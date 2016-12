Bis zu 83 Prozent der jährlichen Landwirtschaftsförderung für Regionalmaßnahmen sollen in den Verein geflossen sein. Weiters sei das Land Burgenland das einzige zahlende Mitglied gewesen.

"Martinsschlössl" in Donnerskirchen im Fokus

Geprüft wurde die Verwendung von Landesmitteln im Bereich des Agrar- und Veterinärwesens von 2010 bis 2015. Insgesamt 1,88 Millionen Euro habe das Land in Form von vier Mitgliederzuschüssen im Zeitraum von 2014 bis 2015 an den in der Langform "Burgenländisches Genuss- und Agrarmarketing" genannten Verein gezahlt. Die Zwischenfinanzierung für ein EU-Projekt sowie der Landesanteil daran erhöhten die Unterstützung des Landes auf zumindest rund 2,5 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht.

Verwendungsnachweise für die Zuschüsse lagen laut Landes-Rechnungshof nicht vor. Bei der vierten Zahlung "verzichtete der zuständige Landesrat (damals Andreas Liegenfeld, ÖVP, Anm.) auf den Abschluss der Leistungsvereinbarung", heißt es im Bericht. Dadurch sei es zu einem "maßgeblichen Kontrollverlust für das Land" gekommen.

Die Prüfer kritisierten weiters, dass "Genuss Burgenland" eine Zwischenfinanzierung des Landes trotz Fristablauf nicht zurückgezahlt habe. Der Verein schulde dem Land somit rund 250.000 Euro.

Die Pacht des "Martinsschlössls" in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) war nach Ansicht der Prüfer ebenfalls für den Verein und in weiterer Folge für das Land als einzigen Zahler von Nachteil. Nicht nur, dass der Vertrag eine Laufzeit von 30 Jahren vorsieht. Der Verein war auch verpflichtet, die in die Jahre gekommene Liegenschaft zu sanieren und zu erhalten.

Zuschussbedarf von rund 6,5 Millionen Euro bis 2030

Der Verpächter verzichtete auf einen Teil des jährlichen Pachtzinses und hätte bei Vertragsende einen Sanierungskostenersatz zu leisten. Die Reduktion des Pachtzinses als auch der Sanierungskostenersatz standen jedoch laut Landes-Rechnungshof "in keiner finanziellen Relation" zu den hohen Investitionen des Pächters. Die Prüfer weisen außerdem darauf hin, dass der Pachtvertrag vor Abschluss von keiner Stelle des Landes geprüft wurde. Darüber hinaus sei der zuständige Landesrat (Liegenfeld, Anm.) zu dem Zeitpunkt auch Vereinsobmann gewesen.

Laut Prüfbericht ging der Verein von einem weiteren Zuschussbedarf durch das Land von rund 6,5 Millionen Euro bis 2030 aus. Die Mittel für Instandhaltung, Umbauten und Ähnliches waren darin aber nicht berücksichtigt. Der Landes-Rechnungshof empfahl dem Land daher, "die Fortführung bzw. die finanzielle Unterstützung des Vereins grundlegend zu überdenken." Man rät auch "bisher nicht zahlende Mitglieder des Vereins einzubinden".

Die Mitglieder des Vereins sind, neben dem Land, die Burgenländische Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer Burgenland und der Burgenland Tourismus.

Die Prüfung wurde von den SPÖ-Abgeordneten Robert Hergovich, Edith Sack und Christian Drobits beantragt. Die Sozialdemokraten ließen somit ein Projekt des ehemaligen Regierungspartners ÖVP unter die Lupe nehmen.