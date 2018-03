Bei der Landeskonferenz des GVV Burgenland im Lisztzentrum Raiding wurde der amtierende Präsident Erich Trummer aus Neutal wiedergewählt, und zwar mit 99 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen. Alle Gremien des GVV-Burgenland wurden auf der 22. ordentlichen Landeskonferenz ebenfalls neu gewählt.

Auch hier gab es fast Einstimmigkeit. Mit Trummer wurde auch die unmittelbare Führungsriege des GVV-Burgenland im Amt bestätigt. Bundesrätin Inge Posch-Guska aus Hirm und Bürgermeisterin Renate Habetler aus Bernstein als Vizepräsidentinnen.

Bürgermeister Werner Friedl aus Zurndorf als Vizepräsident und Bürgermeister Michael Lampel als Verbandskassier. Insgesamt kamen mehr als 400 Delegierte und Gastdelegierte zur Landeskonferenz in Raiding.

„Finanzielle Zukunft der Gemeinden sichern!“

Trummer in einer ersten Stellungnahme: „Ich nehme das Ergebnis dieser Wahl auch als großen Auftrag mit. Es geht immer um die Gestaltung der Zukunft, insofern ist das eine gewaltige Rückenstärkung, um auch weiterhin für die Gemeinden einzutreten und weiterhin starke Stimme im Land, aber auch im Bund zu sein!“ Trummer will mit seinem Team „mit vollem Einsatz für die burgenländischen Gemeinden weiterarbeiten“.

Beschlossen wurde auf der Landeskonferenz des GVV auch ein Leitantrag des Vorstandes „Finanzielle Zukunft der Gemeinden sichern!“ Dieser Antrag, der unter anderem die Punkte volle Kompensation des Pflegeregresses, gerechte Verteilung der Finanzmittel und Bürokratieabbau für die Gemeinden fordert, wurde von den Delegierten einstimmig angenommen.

Trummer dazu: „Der Antrag soll mir und meinem Team den Rücken stärken, damit wir mit einer Stimme für die Interessen unserer Gemeinden sprechen können und in einem sehr schwierigen Umfeld die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere Kommunen schaffen können!“

An der Landeskonferenz in Raiding haben unter anderem auch Landeshauptmann Hans Niessl und die SPÖ-Landesräte Hans Peter Doskozil, Norbert Darabos, Astrid Eisenkopf und Verena Dunst, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Städtebund-Burgenland-Vorsitzende Ingrid Salamon und Vertreter aus den GVV-Organisationen in Niederösterreich und der Steiermark teilgenommen.

Abschließend wurden von Landeshauptmann Hans Niessl und GVV-Präsident Trummer noch alle ausgeschiedenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Vizes sowie die ausgeschiedenen Landesvorstandsmitglieder geehrt und verabschiedet.