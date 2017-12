Rot-Blau habe es in den vergangenen zwei Jahren geschafft, das Burgenland in vielen Bereichen ins Mittelmaß oder ans Ende zu führen, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitag vor Journalisten in Eisenstadt.

Daten etwa zum Wirtschaftswachstum, zum Beschäftigungszuwachs oder im Bereich der Ausländerbeschäftigung würden dies belegen, meinte Steiner. So habe die SPÖ-FPÖ-Koalition zum Beispiel im Regierungsprogramm versprochen, Arbeitsplätze für Burgenländer zu schaffen. In den vergangenen zwei Jahren seien jedoch "über 80 Prozent aller zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätze an ausländische Mitbürger gegangen".

Die ÖVP Burgenland werde unter dem Titel "Bereit für die Zukunft" einen intensiven Themenprozess einleiten, erläuterte der Landesparteiobmann. Im Herbst 2018 wolle man "einen Plan für das Burgenland" auf den Tisch legen. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, dass die burgenländische Volkspartei "für die nächsten Jahre gut aufgestellt" sei. So bezeichnete Steiner etwa auch die drei burgenländischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Gabriela Schwarz, Nikolaus Berlakovich und Christoph Zarits als "drei starke Stimmen im Parlament".