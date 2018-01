Es werde für Alleinerziehende, aber auch für Berufstätige, immer schwieriger, zeitig in der Früh oder spät am Abend eine Betreuungsmöglichkeit zu haben, erklärte Dunst am Mittwoch. Sie fordere daher vom Bund mehr Geld für die Kinderbetreuung.

Es brauche neben den institutionellen Einrichtungen der Gemeinden und der privaten Vereine mehr flexible Betreuungsmöglichkeiten. Dies betreffe auch die Wochenenden. Zusätzlich wäre die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages für die Eltern ein "Riesenproblem" bei der Kinderbetreuung. Daher werde im Burgenland heuer etwa ein Schwerpunkt auf die Einrichtung einer Babysitter- bzw. Oma/Opa-Börse gesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt betreffe den Bereich Beschäftigung. Rund ein Drittel der Frauen würden unfreiwillig in Teilzeit arbeiten. Daher wolle man bei Mädchen und jungen Frauen mehr Bewusstsein für die Themen Berufswahl, Qualifizierung und Technische Berufe schaffen.